Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tuvo una semana de ensueño en la Champions League. El colombiano marcó doblete en la victoria de Betis contra Slovan Bratislava y entró en el once ideal de la fecha, publicado este jueves en las cuentas oficiales del certamen.

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“Tras recuperarse de una lesión, el colombiano llamó la atención por sus inteligentes movimientos y, sobre todo, por su acierto ante la portería, ya que logró su primer doblete en la Uefa Champions League para asegurar los tres puntos ante el Slovan”, apuntó el comunicado oficial.

Cucho Hernández tiene el honor de compartir tridente de ataque con Kylian Mbappé y Jude Bellingham, figuras rutilantes en la goleada del Real Madrid frente a PSV Eindhoven.

Este fue el once ideal:

Alisson (Liverpool)

Nathan Ngoy (Lille)

Logan Costa (Villarreal)

Mario Hermoso (AS Roma)

Nicolò Barella (Inter de Milán)

Luis Milla (Como)

Rayan Cherki (Manchester City)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Anthony Gordon (FC Barcelona)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Cucho Hernández (Real Betis)

Elogios para el Cucho Hernández

Además de este reconocimiento por parte de la Uefa, el colombiano Juan Camilo Hernández también recibió elogios de Manuel Pellegrini, DT del Real Betis.

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“Me alegro mucho de que reapareció. No lo pudo hacer en el derbi por la tarjeta que vio en el banquillo y no podíamos arriesgarnos a quedarnos con uno menos en alguna acción puntual. Venía recién recuperándose de una lesión, no estaba para muchos minutos, así que le vinieron bien esos minutos y el haber convertido los dos goles”, aseguró el técnico chileno.

El Cucho marcó su primer doblete por Champions justo cuando se está hablando de una posible salida en el mercado de invierno, teniendo en cuenta que ha perdido protagonismo en el once titular del conjunto bético.

“En el plantel no hay indiscutibles. Me alegro mucho de que el Cucho haya vuelto, convirtiendo dos goles tan importantes. Tenemos a Troy Parrott, que también ha marcado goles importantes, pero se ha quedado un poco atrás porque jugó cuatro partidos de 90 minutos con su selección durante el parón y ahora otros dos partidos de 90 minutos”, declaró Pellegrini.

El DT considera que “lo relevante es que cada uno, cuando tenga su oportunidad, tenga la capacidad de responder dentro del rendimiento que uno cree que puede dar; en ese sentido fue muy importante la reaparición del Cucho. Es uno más del plantel y tiene que estar comprometido en cumplir los objetivos”, agregó.

El próximo partido del Betis por Champions será el 9 de diciembre, enfrentando a Como en condición de local, partido clave para mantenerse en puestos de clasificación directa a octavos.