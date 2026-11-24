Juan Camilo Cucho Hernández se reportó con golazo en Champions League. Este martes, 24 de noviembre de 2026, el colombiano anotó el 1-0, sobre Slovan Bratislava.

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Fue sobre los 43 minutos del primer tiempo. Cucho Hernández cabeceó al palo del arquero, en un golazo que abrió el marcador 1-0 de Betis sobre Slovan Bratislava.

AEROLÍNEAS CUCHO... ¡QUÉ CABEZA DE HERNÁNDEZ! Tremendo salto del colombiano, para marcar de cabeza para el Betis ante Slovan Bratislava. Y en el festejo, besito a Isco... 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/hm6aMFtaKf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

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