Luis Díaz se lesionó en Champions League y será en este mismo torneo en el que regresará a la competencia tras la lesión sufrida el pasado 21 de octubre vs. Arsenal.

Para el colombiano significó una baja de varias semanas que lo hicieron perderse partidos claves con Bayern Múnich, así como también con la Selección Colombia, que jugó la última doble fecha de amistosos Fifa del 2026 contra Chile.

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El guajiro sufrió una rotura de fibras musculares en el isquiotibial izquierdo y fue apartado de las actividades. Afortunadamente, la rehabilitación estuvo en los tiempos previstos y fue convocado en las últimas horas para el juego frente a Lille de Francia de este miércoles.

Es poco probable que Díaz Marulanda vaya a ser titular en Francia. El entrenador, Vincent Kompany, no busca correr riesgos, exigirlo de más y que tenga alguna recaída en la lesión presentada.

Luis Díaz regresó una convocatoria del Bayern Múnich tras 33 días de ausencia por lesión. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Además de eso, también existe la posibilidad de que en el retorno de Lucho haya cambios en la posición que habitualmente ocupa.

Las bajas de Harry Kane e Ismael Saibari obligan a los bávaros a solucionar con lo que tienen para poner una referencia ofensiva como ‘9′. El colombiano alguna vez ya cumplió dicha tarea estando en Liverpool y ahora lo volvería a hacer si así lo requiere el Bayern.

Hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz

Lille vs. Bayern Múnich

Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2026

miércoles 25 de noviembre de 2026 Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Estadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, Francia.

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, Francia. Canal de TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium

Urge ganar en Bayern Múnich

Disputadas cuatro fechas de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 el rendimiento del Bayern no ha sido el esperado. A esta altura del torneo está ubicado en la casilla 13 con 8 puntos de 12 posibles.

Si bien solo está a cuatro unidades de los líderes y clasificados temporales en la tabla de posiciones, se hace necesario que empiece a sumar de a tres para reacomodarse en un mejor lugar.

El fin de semana pasado, por Bundesliga, se enredó con Colonia jugando en condición de local. Fue un empate 1-1 que dejó dudas en Alemania, a la par de que le hizo perder la cima del torneo local con Borussia Dortmund, que alcanzó la línea de 24 puntos, dos más que los rojos.

En la última presentación de lo de Múnich en Liga de Campeones, salieron victoriosos de España vs. Atlético de Madrid. Fue un marcador de 0-2 en el estadio Metropolitano con anotaciones de Lennart Karl y Konrad Laimer.

Jugadores del Bayern Múnich celebran uno de los goles contra el Atlético de Madrid en la Champions League. Foto: Bayern Múnich

Después de lo que será el partido de Champions League de este miércoles, al Bayern Múnich le corresponderá volver a jugar por Bundesliga el fin de semana en su visita al Hamburgo SV por la fecha 11.

Con dicho partido acabarán el mes de noviembre y en diciembre el calendario del cuadro rojo se abrirá jugando en la DFB-Pokal frente al Hertha Berlín (1 de diciembre) desde las 2:45 p.m.