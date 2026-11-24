Nicolás Mejía atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. A sus 26 años, el colombiano ocupa la posición 114 del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), lo que lo convierte en el tenista masculino mejor clasificado del país. Su próximo objetivo es ingresar al grupo de los 100 mejores jugadores del mundo.

“Me estoy preparando fuertemente para estar en el top cincuenta y esa es una de mis metas el próximo año. Es una meta importante y ambiciosa, pero se puede conseguir y estoy trabajando para ello”, aseguró Mejía.

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El jugador comenzó 2026 fuera del top 150 y avanzó progresivamente hasta alcanzar su mejor ubicación profesional. Durante la temporada disputó 31 torneos y consiguió resultados destacados en competencias internacionales.

Entre ellos se encuentran Wimbledon, donde obtuvo su primera victoria en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam, y el Masters 1000 de Canadá, en el que consiguió su primer triunfo en esta categoría.

De alcanzar el top 100, Mejía se convertiría en el noveno colombiano en ingresar a este grupo en la modalidad de individuales masculinos. Hasta ahora, ocho tenistas nacionales han conseguido esa clasificación.

Nicolás Mejía está a 14 puestos de ingresar al top 100 del tenis mundial. Foto: Getty images y ATP

Uno de los aspectos que el deportista destaca de su evolución durante el último año es la preparación mental, que considera fundamental para mantener la regularidad en el circuito profesional y afrontar los momentos de presión.

“Este año fue un año mucho más consistente, ya que mejoré muchísimo mi fortaleza mental a través de la visualización y meditación, un pilar fundamental para proyectarme y mejorar en mi deporte”, afirmó.

Nicolás Mejía está a 14 puestos de ingresar al top 100 del tenis mundial. Foto: Getty images y ATP

En su proceso de desarrollo profesional, el colombiano cuenta con el respaldo de Colsanitas, su patrocinador principal, que lo acompaña en su participación en las competencias internacionales.

Con la posición 114 del escalafón mundial, Mejía buscará continuar su ascenso y acercarse a los 100 mejores del tenis mundial. Su meta para 2027 es llegar incluso al top 50.