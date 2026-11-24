Múltiples videos se viralizaron en las últimas horas producto de una batalla campal en la que estuvo inmersa la Selección Colombia de Fútbol de Talla Baja vs. Marruecos.

En las grabaciones se ven las agresiones de parte y parte, que requirieron de la intervención de la Policía para controlar la pelea.

En el Mundial de Talla Baja, jugadores de Marruecos y Colombia se agarraron a piñas. https://t.co/qTnzmOf50F — MDZ Online (@mdzol) November 23, 2026

Horas después del suceso, el combinado colombiano emitió un comunicado oficial en el que expuso las razones de la gresca, a la par de que contó las consecuencias para uno de los cafeteros y pidió disculpas por la imagen dejada ante el mundo.

En el perfil oficial de Instagram de la Selección Colombia de Talla Baja escribió: “Se permite informar y expresar su posición frente a los lamentables hechos ocurridos durante el encuentro deportivo disputado el día de ayer frente a la selección de Marruecos, en el marco del Mundial de Fútbol de Talla Baja”.

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Justificando su respuesta como “defensa propia”, el combinado colombiano explicó lo que pasó: “Durante el desarrollo del partido se presentó un altercado en el que, según lo ocurrido en el terreno de juego, jugadores de la selección rival iniciaron acciones de agresión física contra integrantes de nuestro equipo. Ante esta situación, algunos de nuestros jugadores reaccionaron con defensa propia, en medio de un momento que se salió de control y que lamentamos profundamente”.

Del altercado hubo un afectado para el equipo colombiano: “Como consecuencia de estos hechos, uno de nuestros deportistas resultó lesionado tras recibir un golpe en la cabeza, presentando un hematoma y requiriendo valoración médica, con una incapacidad inicial de tres días”.

Pedido público de disculpas

Haciendo una reflexión de su actuación, el equipo dijo: “Desde nuestra institución, rechazamos cualquier manifestación de violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos. El fútbol debe ser un espacio de respeto, integración, compañerismo y juego limpio, valores que representan a nuestro país y que hemos llevado con orgullo hasta esta cita mundialista”.

“Ofrecemos disculpas a Colombia, a nuestros compatriotas, a los medios de comunicación, a los organizadores del campeonato y a todas las personas que presenciaron este lamentable episodio. Nuestro propósito siempre ha sido representar dignamente a nuestro país y demostrar que el deporte es una herramienta de unión, superación e inclusión”, indicó.

“Queremos dejar claro que nuestra delegación no viajó a Marruecos para protagonizar enfrentamientos ni situaciones de violencia. Viajamos con la ilusión de competir, representar nuestra bandera y dejar en alto el nombre de Colombia. Sin embargo, los acontecimientos presentados superaron los límites de lo que debe ser una competencia deportiva”, agregó.

“Este pronunciamiento cuenta con el respaldo y la ratificación del presidente de la Selección Colombia de Fútbol de Talla Baja, quien manifiesta su preocupación por lo sucedido, expresa su solidaridad con el deportista afectado y reitera que se solicitará a los organismos correspondientes la revisión de los hechos para que se esclarezca lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades pertinentes”, completó.

“Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y respaldado durante nuestra selección. Seguiremos representando a Colombia con compromiso, dignidad y respeto”, finalizó.