El exarquero de Atlético Nacional, Harlen Castillo, más conocido como ‘Chipi Chipi’ fue noticia en la noche del lunes por haber clasificado con Gimnasia y Esgrima La Plata, pero también por haber sido el causante de que se desatara la furia de sus rivales de Newell’s.

Dicho portero colombiano ganó 4-2 al cuadro de Rosario y pasó a cuartos de final de la Liga Argentina.

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No obstante, no podrá jugar la próxima ronda al irse expulsado una vez acabó el encuentro por una discusión con los jugadores del cuadro contrario.

En la transmisión de la televisión argentina se ve cuando la gran mayoría de los jugadores de Newell’s van en busca de Castillo para reclamarle. El malestar de los visitantes se dio después de que el golero se burlara en medio del compromiso de la eliminación de los contrarios.

¡¡FINAL CON ESCÁNDALO EN EL BOSQUE!! ¡¡TODO NEWELL'S LO FUE A BUSCAR AL ARQUERO DE GIMNASIA, CASTILLO, LUEGO DE LA CLASIFICACIÓN DEL LOBO A CUARTOS!! https://t.co/vnIlk3vmI2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

Cara a cara varios del cuadro rojinegro se le pusieron a Harlen para que este reaccionara. El cafetero no lo hizo y fue escoltado por miembros de Gimnasia hacia los camerinos para evitar alguna agresión en su contra en medio de los ánimos caldeados.

Al final, ‘Chipi Chipi’ no se fue invicto y su polémico actuar tuvo consecuencias. Según lo reportaron, el árbitro central le impuso tarjeta roja que le impedirá jugar la próxima fas en la que esperan por Boca Juniors o Independiente Rivadavia.

Picante cruce de cuartos de final

Gimnasia y Esgrima La Plata necesitó el tiempo suplementario para derrotar por 4-2 a Newell’s Old Boys en un emotivo duelo y quedarse este lunes con el billete a los cuartos de final del torneo Clausura argentino.

El experimentado Ignacio Fernández (18′), Ignacio Miramón (72′), Franco Escobar (98′, en contra) y Matías Melluso (123′) anotaron los goles para el éxito del Lobo.

Del lado rosarino anotó Walter Mazzanti (54′ y 80′, ambos de penal), en un cotejo en el que no faltaron las acciones polémicas, y que Newell’s concluyó con nueve jugadores por las expulsiones de Jerónimo Russo (97′) y Martín Ortega (103′).

Finalizado el partido, por un tumulto entre los jugadores, también vieron la roja el arquero colombiano Harlen Castillo, de Gimnasia, y Lucas Carrizo, del equipo rosarino.

“Fue un partido tremendo, muy peleado, pero lo pudimos sacar adelante y seguir, que para nosotros es muy importante. Traté de tranquilizar a los chicos, y no se nos escapó. Volví a Gimnasia para esto, para ser competitivos, y para cumplir un sueño”, señaló Nacho Fernández, de recordado paso por River Plate.

En la próxima etapa Gimnasia se enfrentará con el ganador del cotejo que el miércoles sostendrán Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Previamente se confirmaron para cuartos de final los duelos Instituto-River, Rosario Central-Barracas y Vélez Sarsfield-Independiente.

*Con información de la AFP.