Tres fechas estará por fuera Alexis Henríquez, asistente técnico del entrenador de Atlético Nacional, Lucas González.

Según lo dio a conocer la Dimayor a través de su resolución No. 116 de 2026, la mano derecha del DT incurrió en una falta que lo hará pagar ese largo castigo en plenos cuadrangulares.

En el boletín que está alojado en la página web oficial de Dimayor explican: “Por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra oficial de partido. Art. 64, literal b) del Código Disciplinario Único de la FCF”.

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Dicha baja en el verde si bien no afecta de manera directa a los que están en campo, sí le quita al cuerpo técnico la posibilidad de contar con una pieza elemental del staff. En principio, la primera fecha Henríquez la pagará contra Independiente Medellín el próximo miércoles 25 de noviembre.

Lista de partidos que sancionaron a Alexis Henríquez en Atlético Nacional:

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (fecha 2)

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional (fecha 3)

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (fecha 4)

Felipe Marín afuera vs. DIM

Aunque en las últimas horas los audios del VAR hayan confirmado un error del árbitro Jhon Ospina en la expulsión de Felipe Marín, la Dimayor mantuvo la roja y le obligó a pagar la roja que le mostraron al volante verde en Manizales.

De acuerdo a lo expuesto por el ente organizador, a Marín se le atribuya “ser culpable de juego brusco grave contra adversario” en la entrada contra el defensa de Once Caldas, Jorge Cardona.

⚽🔴 ¡Tarjeta roja en Nacional! ¡Se fue expulsado Marín! #LALIGAxWIN https://t.co/ta6smgTf2F — Win Sports (@WinSportsTV) November 22, 2026

Al parecer, por los tiempos entre un juego y otro fue inviable la presentación de un recurso por parte de Nacional, así como el análisis de Dimayor para haber quitado el castigo equivocado contra el mediocampista verdolaga.

Con estas mencionadas bajas llegará Atlético Nacional a la primera edición del Clásico Paisa que se dará vs. DIM en el marco de los cuadrangulares finales.

Posiblemente el martes haya noticia sobre el caso Marín, pero dependerá al 100% de la disposición de los organizadores de escuchar el pedido que hizo el verde. Según lo manifestó el periodista Juan David Londoño el club verde hizo una solicitud con base en los audios VAR que salieron este lunes.

“Atlético Nacional hoy solicitó por escrito al Comité Disciplinario de Dimayor tener en cuenta los audios del VAR para analizar y rectificar la sanción a Felipe Marín por la expulsión. Se busca que quede habilitado para el Clásico de la fecha 2″, puntualizó.

Habrá que ver cómo avanza todo en las próximas horas para saber si el jugador podría ser tenido en cuenta por Lucas González para este miércoles.

Otras sanciones de Dimayor

Kevin Londoño no podrá jugar con Atlético Bucaramanga durante dos fechas “por emplear gestos ofensivos o insultantes contra adversario”, determinó la Dimayor.

El futbolista que hace parte del leopardo se hizo expulsar frente al América de Cali en la fecha pasada tras hacerle el gesto de la ‘B’ a un rival y pagó caro. Ahora estará por fuera en los juegos contra Millonarios y Deportivo Cali.