Comprar un vehículo usado es para muchos usuarios una decisión inteligente, ya que resulta más económico que una unidad nueva, existe un menor precio de compra y cuenta con una disponibilidad inmediata. Sin embargo, es importante conocer varios requisitos que ayudan a evitar fraudes o problemas en Colombia.

¿Qué se debe revisar antes de comprar un carro usado en Colombia? Estos son los puntos clave

De acuerdo con Renting Colombia, antes de avanzar con una negociación para adquirir un carro de segunda mano, tanto el comprador como el vendedor deben seguir a pie de la letra unas condiciones clave que garantizan una transacción válida y segura.

En el caso de un comprador, este debe ser mayor de edad y contar con varios documentos de identificación vigentes; algunos de los que son pedidos para realizar la compra son:

Cédula de ciudadanía o cédula de extranjería válida.

Registro Único Tributario (RUT), sobre todo si la compra del carro se lleva a cabo como persona jurídica.

Capacidad económica que indica que el comprador puede cubrir el valor del vehículo, impuestos y gastos de traspaso.

No contar con restricciones legales que le impidan realizar trámites ante el organismo de tránsito.

Para el vendedor del vehículo, las condiciones que debe cumplir son las siguientes:

Figurar como propietario del vehículo ante el organismo de tránsito correspondiente.

Contar con un documento de identidad vigente.

Tener al día los impuestos, comparendos y demás obligaciones asociadas al automotor.

No registrar prendas, embargos ni restricciones sobre la propiedad del vehículo, salvo que estas sean levantadas antes de formalizar el traspaso.

¿Qué documentos son necesarios para comprar un carro usado?

Renting Colombia informa que dentro de los papeles para adquirir un carro de segunda mano, existen varios documentos básicos que informan sobre las características y el estado del auto.

La autenticación del contrato de compraventa y el formulario de traspaso hacen parte de los documentos necesarios para cambiar la titularidad del vehículo. Foto: Getty Images

También confirma que el vehículo puede circular de forma legal en las calles del país. Algunas son:

Licencia de tránsito o tarjeta de propiedad.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

Certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Paz y salvo de impuestos vehiculares.

Ya en el momento del traspaso, se necesitan varios documentos que rectifican el cambio de propietarios, así como la compra del auto. Para realizarlo, se necesita:

Documento de compraventa debidamente autenticado.

Formulario de solicitud de traspaso expedido por el organismo de tránsito.

Comprobante del pago de los derechos correspondientes al trámite.

Registro de las improntas del vehículo