La tarde de este lunes 23 de noviembre de 2026 ha tenido bastantes complicaciones en materia de movilidad en Bogotá, luego de que comenzara a registrar fuertes lluvias en la capital de Colombia.

Imágenes de la fuerte granizada y lluvias provocaron inundaciones en Bogotá: Vías afectadas

Imágenes en redes sociales muestran cómo varios sectores de la ciudad están repletos de inundaciones y encharcamientos, afectando a cientos de conductores y servicios de transporte público.

TransMilenio informó que, a causa de las precipitaciones, la troncal Caracas Centro ha registrado retrasos en su operación. Por otro lado, la Calle 80 con Caracas cuenta con servicios demorados, aunque poco a poco empieza a normalizar el paso para los buses de la entidad.

Las novedades de TransMilenio fueron mejorando al pasar de las horas; hacia las 5 de la tarde, la entidad comentó que la troncal Caracas Centro comenzó a regular sus servicios después de las precipitaciones que se registraron en la ciudad de Bogotá.

Recomendaciones para conducir bajo fuertes precipitaciones

Las fuertes lluvias afectan de distintas formas la conducción de un vehículo, ya que estas se encargan de alterar de manera significativa las condiciones de la vía y la capacidad de reacción de los conductores.

Las grandes precipitaciones nublan la visibilidad del usuario, incluso perjudicándolo, ya sea cayendo en un encharcamiento o incluso provocando un siniestro.

La marca de carros Jeep comparte una serie de consejos que deben aplicar los conductores cuando se encuentran en esta situación:

Mirar más lejos de lo habitual: En una buena conducción segura bajo la lluvia, no solamente hay que estar atento al vehículo que se encuentre por delante, sino que también hay que ampliar la lectura de la vía para prevenir frenadas, tráfico detenido, charcos, desvíos o cambios repentinos.

En una buena conducción segura bajo la lluvia, no solamente hay que estar atento al vehículo que se encuentre por delante, sino que también hay que ampliar la lectura de la vía para prevenir frenadas, tráfico detenido, charcos, desvíos o cambios repentinos. Evitar alguna distracción al volante: Mirar el celular o conducir con exceso de confianza son algunos de los hábitos que no hay que tener al conducir.

Mirar el celular o conducir con exceso de confianza son algunos de los hábitos que no hay que tener al conducir. Frenar de manera progresiva y con anticipación: En caso de reducir la velocidad, lo ideal es hacerlo de manera suave. Si se llega a frenar tarde o con brusquedad, podría estar comprometiendo la estabilidad del vehículo.

En caso de reducir la velocidad, lo ideal es hacerlo de manera suave. Si se llega a frenar tarde o con brusquedad, podría estar comprometiendo la estabilidad del vehículo. Reconocer cuándo es mejor no continuar: Si la lluvia ya es demasiado intensa, la vía se encuentra inundada o la visibilidad es mínima, lo primordial es la seguridad, por lo que se aconseja esperar en un lugar seguro y esperar a que las condiciones se mejoren.