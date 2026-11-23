Comprar un vehículo nuevo implica mucho más que pagar el precio que aparece en el concesionario. Antes de salir a las vías, el propietario debe realizar la matrícula inicial, obtener las placas y asumir otros gastos obligatorios, como el SOAT y el impuesto vehicular. El valor final cambia según la ciudad donde se registre el automotor y sus características.

Uno de los primeros pagos corresponde a los derechos de matrícula, es decir, el trámite mediante el cual el vehículo queda inscrito por primera vez ante un organismo de tránsito. En Bogotá, por ejemplo, la tarifa vigente para 2026 es de $708,400 para un carro. Este valor incluye los componentes correspondientes al Distrito Capital, el Ministerio de Transporte y el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

Sin embargo, la cifra no es igual en todo el país. En Medellín, la Alcaldía publica un costo de $291,700 para la matrícula inicial de vehículos particulares, de acuerdo con el desglose de tarifas disponible en su portal. Por eso, antes de comprar, es importante consultar los valores del organismo de tránsito donde quedará registrado el carro.

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A este trámite se suma el impuesto sobre vehículos automotores, cuyo pago es un requisito para la inscripción inicial. Para 2026, las tarifas nacionales de los vehículos particulares son del 1,5 % para aquellos cuyo valor comercial no supera los $57,349,000; del 2,5 % cuando supera ese monto y llega hasta $129,032,000, y del 3,5 % para los que exceden los $129,032,000.

En el caso de los vehículos nuevos, el impuesto se liquida proporcionalmente por los meses que resten del año gravable. La fracción de mes se cuenta como un mes completo, por lo que el momento en que se solicita la matrícula puede influir en el valor que debe pagar el propietario.

Otro gasto indispensable es el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). La póliza debe estar vigente y registrada en el RUNT para adelantar la matrícula. Su precio depende de la categoría del vehículo y de las características que determinan la tarifa, por lo que no existe un valor único para todos los automóviles.

También es importante tener presente que el concesionario puede ofrecer servicios de gestión o intermediación para realizar el trámite. Si el comprador decide utilizarlos, debe preguntar cuánto cuestan y diferenciarlos de los derechos oficiales, pues no son lo mismo.

En consecuencia, quien planea comprar un carro nuevo debe presupuestar la matrícula, las placas y los componentes del trámite, el impuesto vehicular proporcional y el SOAT. Consultar estos valores antes de cerrar la compra permite calcular mejor el desembolso inicial y evitar gastos inesperados.