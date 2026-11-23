La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ mostró cómo quedó su vivienda tras el hurto. Una cortina doblada y una caja fuerte abierta hacen parte de lo que encontró al regresar.

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Un angustiante episodio vivió la influenciadora Dahian Lorena Muñoz, conocida como Yaya Muñoz, luego de descubrir que habían ingresado a su vivienda en Medellín y se habían llevado varias de sus pertenencias de mayor valor.

La influencer y creadora de contenido Yaya Muñoz, fue víctima de millonario hurto en su vivienda ubicada en Medellín el 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Redes sociales Yaya Muñoz / Montaje SEMANA

La creadora de contenido compartió videos en sus redes sociales en los que, entre lágrimas, mostró parte de lo ocurrido y cuestionó cómo pudieron entrar a una propiedad que, según afirmó, contaba con importantes medidas de seguridad.

El hecho fue denunciado el domingo 22 de noviembre. Según relató la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, al regresar encontró su vivienda desordenada y descubrió que personas desconocidas habían abierto la caja fuerte donde guardaba dinero y joyas.

La influencer y creadora de contenido Yaya Muñoz, fue víctima de millonario hurto en su vivienda ubicada en Medellín el 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Redes sociales Yaya Muñoz / Montaje SEMANA

“¿Cómo es posible que yo llegara a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron?“, expresó en una de las grabaciones.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó su atención fue el estado en el que encontró una de las cortinas de la vivienda. Muñoz explicó que estaba doblada y señaló que la puerta tenía llave, por lo que considera que los responsables habrían ingresado por una ventana. Esta versión deberá ser esclarecida durante la investigación.

La influencer y creadora de contenido Yaya Muñoz, fue víctima de millonario hurto en su vivienda ubicada en Medellín el 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Redes sociales Yaya Muñoz / Montaje SEMANA

La influenciadora también mostró los estuches vacíos en los que guardaba sus joyas y aseguró que se llevaron todas sus pertenencias de este tipo. “Yo no puedo creer esto, se llevaron absolutamente todas las joyas. Dios mío, no puedo creer esto, ¿cómo existe gente tan mala?“, manifestó.

Hasta el momento, Muñoz no ha revelado cuánto dinero le habrían sustraído ni el valor total de los objetos perdidos.

La influencer y creadora de contenido Yaya Muñoz, fue víctima de millonario hurto en su vivienda ubicada en Medellín el 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Redes sociales Yaya Muñoz / Montaje SEMANA

Policía llegó a la vivienda de Yaya Muñoz

Tras denunciar lo sucedido, la creadora de contenido informó que inició los procedimientos correspondientes. En otra publicación mostró la presencia de uniformados de la Policía Nacional dentro de su residencia, quienes acudieron para atender el caso.

“Ya todo está en investigación, pero no deja de doler lo que se trabaja con mucho esfuerzo”, escribió en sus redes sociales.

Por ahora, no se conoce la identidad de los presuntos responsables ni se ha establecido con certeza cómo lograron ingresar a la propiedad. Tampoco se han confirmado posibles fallas en los sistemas de seguridad del inmueble.

La denuncia generó mensajes de solidaridad entre sus seguidores, quienes reaccionaron a los videos publicados por la influenciadora. Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades puedan esclarecer las circunstancias del hurto e identificar a quienes estarían detrás de lo ocurrido.