Sale a la luz video de Yaya Muñoz enfrentándose a Andrea Valdiri: ¿qué pasó en el gimnasio?

A solo cinco días de que el Coliseo MedPlus de Bogotá reciba una nueva edición de Stream Fighters, la expectativa entre los fanáticos de las redes sociales está en su punto más alto.

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Aunque la velada reunirá a 23 participantes en 10 combates diferentes, un reciente encuentro en el gimnasio entre la presentadora Yaya Muñoz y la empresaria Andrea Valdiri terminó robándose la atención del público en internet.

A través de sus historias de Instagram, Yaya Muñoz compartió fragmentos de una sesión de entrenamiento conjunta donde se le ve intercambiando golpes y ajustando técnicas de boxeo junto a la bailarina barranquillera.

El contenido acumuló miles de interacciones rápidamente, provocando comentarios entre los seguidores que celebraron el nivel físico y la buena química entre ambas creadoras de contenido.

El video compartido por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y actual panelista de Tamo en vivo mostró el paso a paso del entrenamiento de esa noche.

Desde la preparación de vendajes y guantes hasta ejercicios de desplazamiento y coordinación en el cuadrilátero, las dos mujeres mostraron el trabajo dedicado con el que ultiman detalles para el evento.

En las publicaciones, Muñoz acompañó los videos con frases de cercanía hacia Valdiri, asegurando que estaba “aprendiendo de la mejor” y calificando la jornada como “una noche muy movidita con mi rubia favorita”.

Además, la comunicadora ibaguereña dejó ver parte de sus rutinas nocturnas de acondicionamiento, incluyendo sesiones de cardio en caminadora a medianoche vistiendo trajes térmicos para dar la talla el día del pesaje.

A pesar de las especulaciones de algunos usuarios en redes sociales que al ver las imágenes pensaron que se trataba de una rivalidad directa, lo cierto es que ambas no se enfrentarán entre sí dentro del evento oficial.

Dentro de la programación del evento organizado por el creador de contenido paisa Westcol, Yaya Muñoz subirá al ring para medirse ante la influencer Beba de la Cruz, en una cartelera femenina que también contempla los duelos de Alexa Torrex contra Karola Alcendra.

Por su parte, Andrea Valdiri tendrá su respectivo combate frente a La Divaza, uno de los enfrentamientos más comentados por la audiencia.

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El acercamiento entre Muñoz y Valdiri no es nuevo. Días atrás, en una emisión de pódcast, la comunicadora generó sonrisas al elogiar abiertamente a la barranquillera, expresando con humor la admiración que sentía por su físico.

El cruce de guantes en el gimnasio dejó ver que, más allá de la competencia que cada una afrontará en su respectiva categoría este sábado 14 de noviembre en Bogotá, existe entre ellas un ambiente de amistad y apoyo mutuo para llegar en las mejores condiciones físicas a la velada deportiva.