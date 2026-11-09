La leyenda de la NFL, Tom Brady, dio un anuncio que resuena en el balompié de Europa, pues confirmó que deja de ser accionista minoritario del Birmingham City, anunció el club de la segunda división inglesa en un comunicado de prensa.

Dávinson Sánchez enloquece a Cali: así fue el emotivo encuentro con hinchas; firmó autógrafos y hubo fotos

Círculo de Luis Díaz habría respondido al presunto interés del PSG: rumor retumba en Bayern

El exmariscal de campo estadounidense, uno de los deportistas más importantes de la historia, adquirió una participación en el equipo como parte de la operación que permitió al grupo Knighthead tomar el control de la entidad inglesa en el 2023. Cabe recordar que en este club milita el canterano de Atlético Nacional, Jhon Solís, hoy convocado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

“El Birmingham City Football Club expresa su sincera gratitud a Tom Brady por su participación y su apoyo inquebrantable al club durante los últimos tres años”, escribió el conjunto inglés en un comunicado.

Brady, de 49 años de edad, se retiró en 2023 después de 23 temporadas en la NFL, una carrera en la que conquistó siete títulos del Super Bowl con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers. Una brillante carrera que lo lleva a lo más alto de este deporte, de Estados Unidos y del mundo.

La salida de Tom Brady se produce mientras Birmingham City atraviesa un gran momento deportivo y lidera la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, con grandes aspiraciones de regresar a la Premier League. Precisamente, con Jhon Solís como gran baluarte en el mediocampo.

Tom Brady ganador del Super Bowl Foto: AP/Michael Conroy

“Ha sido realmente extraordinario contar con alguien de la experiencia y la pasión de Tom vinculado al club; la institución espera seguir construyendo sobre esa base, tanto en el ámbito deportivo como en su relación con la comunidad de Birmingham”, siguió el club inglés, siendo consiente de la toma de decisiones de la estrella americana.

Solís, sin Brady como accionista en Inglaterra

Jhon Solís se desempeña como volante en el Birmingham City de la segunda división inglesa y no para de brillar. Llegó allí, en préstamo, para enero de este año y procedente del Girona de España, donde tiene contrato hasta junio de 2028.

Jhon Solís, del Birmingham City de Inglaterra Foto: NurPhoto via Getty Images

Cabe recordar que Solís pasó al Girona español luego de la compra de sus derechos deportivos y un pago de seis millones de euros a Atlético Nacional, siendo una de las ventas más caras del club verdolaga y del fútbol colombiano. Hoy, Néstor Lorenzo lo tiene en el grupo de la Selección Colombia y espera consolidarse y sumar minutos ante Chile.