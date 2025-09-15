Suscribirse

Deportes

Tom Brady vuelve: el legendario quarterback reaparecerá en el torneo de 2026

El estadounidense podría aspirar a jugar los Juegos Olímpicos 2028.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

16 de septiembre de 2025, 2:16 a. m.
Tom Brady. NFL. Super Bowl. Foto: AP/Charles Krupa//AP/Darron Cummings
Tom Brady volverá a las canchas. | Foto: AP/Charles Krupa//AP/Darron Cummings

Tom Brady, el jugador más laureado de la National Football League (NFL) y actual comentarista televisivo, planea volver al emparrillado para un torneo de flag futbol que se disputará en marzo de 2026 en Arabia Saudita.

El exquarterback estadounidense, de 48 años, se retiró en el año 2023 tras ganar seis títulos con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers. Además, actualmente está ligado a la NFL, debido a que también es dueño minoritario de la franquicia Las Vegas Raiders.

El propio Brady dio a conocer este lunes 15 de septiembre su participación en el llamado Fanatics Flag Football Classic, que reunirá en Riad a una colección de estrellas de la liga de futbol americano.

“No podría estar más emocionado por volver al campo, competir junto a algunas de las estrellas más brillantes y leyendas icónicas del deporte, y ofrecer a los aficionados de todo el mundo un evento deportivo verdaderamente único”, dijo el exquarterback en una conferencia en Las Vegas, acompañado del promotor deportivo saudita Turki Al-Sheikh.

TAMPA, FLORIDA - 7 DE FEBRERO: Tom Brady # 12 de los Tampa Bay Buccaneers mira durante el cuarto trimestre contra los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LV en el Raymond James Stadium el 07 de febrero de 2021 en Tampa, Florida. Mike Ehrmann / Getty Images / AFP
Tom Brady es reconocido como el mejor jugador en la historia de la NFL. | Foto: AFP

“Siempre he admirado el poder del flag futbol y cómo conecta a aficionados de todas las edades”, afirmó Brady. “Y es genial poder mostrar este deporte en un escenario tan global y reunir a tantos deportistas increíblemente habilidosos”.

El flag futbol, incluido por primera vez en el programa olímpico para los Juegos de Los Ángeles en 2028, es una variante sin contacto del futbol americano en la que para frenar a un jugador hay que arrebatarle una de las dos tiras de tela sujetas a sus caderas.

En el torneo, que se celebrará el próximo 21 de marzo en el Kingdom Arena, competirán tres equipos integrados por figuras actuales de la NFL como Saquon Barkley (Eagles) y Christian McCaffrey (49ers) y otras retiradas como Rob Gronkowski, gran socio de Brady en los Patriots y Buccaneers.

Contexto: Karol G se lució en su show de medio tiempo de la NFL en Brasil al estilo de ‘Tropicoqueta’: así fue su espectáculo

Los combinados estarán dirigidos por tres entrenadores de la NFL: Pete Carroll (Raiders), Sean Payton (Broncos) y Kyle Shanahan (49ers).

El desempeño de Brady en este torneo relámpago podría ser clave de cara a su hipotética asistencia a los Juegos Olímpicos, puesto que su presencia beneficiaría al evento, teniendo en cuenta que no contará con el deporte más popular del país, su figura podría alentar a los simpatizantes a sintonizar con el flag futbol con el hecho de ver al mítico quarterback una vez más en el campo.

*Realizado con un informe de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dijeron que había muerto y tuvo que salir a desmentirlo: esto le pasó a famoso exjugador

2. Las razones de Ernesto Samper para decir que la descertificación de Colombia “no es el fin del mundo”

3. Tom Brady vuelve: el legendario quarterback reaparecerá en el torneo de 2026

4. Funeral de Charlie Kirk pone bajo máxima tensión a EE. UU. : “Va a llevar al Servicio Secreto al límite”

5. Colombia fue descertificada: así se mueve el negocio de la cocaína que tiene al país en crisis

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tom BradyEstados UnidosnflFútbol americano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.