NFL en llamas: así será la segunda semana tras los interesantes juegos de la primera jornada

Está a punto de terminar la primera semana de la liga deportiva favorita de los estadounidenses, la National Football League (NFL), lo que significa que ya es momento de revisar el calendario para saber cuándo será el próximo partido de su equipo.

La primera semana concluirá este lunes 8 de septiembre con el duelo entre Chicago Bears y Minnesota Vikings en el Soldier Field de Illinois, Estados Unidos.

Posteriormente, habrá un día de descanso antes de dar inicio a la segunda semana, el jueves 11 de septiembre, cuando se enfrenten Washington Commanders y Green Bay Packers en Wisconsin.

Tras ese encuentro, no habrá actividad hasta el domingo 14 de septiembre, cuando se disputen varios juegos clave:

Dallas Cowboys es uno de los equipos más reconocidos de la NFL. | Foto: AP

Dallas Cowboys vs. New York Giants en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Pittsburgh Steelers vs. Seattle Seahawks en el Acrisure Stadium de Pensilvania.

Tennessee Titans vs. Los Ángeles Rams en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee.

New York Jets vs. Buffalo Bills en el MetLife Stadium de Nueva York.

Miami Dolphins vs. New England Patriots en el Hard Rock Stadium de Florida.

Cincinnati Bengals vs. Jacksonville Jaguars en el Paycor Stadium de Ohio.

New Orleans Saints vs. San Francisco 49ers en el Caesars Superdome de Luisiana.

Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Detroit Lions vs. Chicago Bears en el Ford Field de Míchigan.

Indianapolis Colts vs. Denver Broncos en el Lucas Oil Stadium de Indiana.

Arizona Cardinals vs. Carolina Panthers en el State Farm Stadium de Phoenix.

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Misuri.

Minnesota Vikings vs. Atlanta Falcons en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

El lunes 15 de septiembre continuarán las emociones con dos juegos más:

Houston Texans vs. Tampa Bay Buccaneers en el NRG Stadium de Texas.

Las Vegas Raiders vs. Los Ángeles Chargers en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada.

Apenas inicia la temporada regular y esta será apenas la segunda semana de un total de 18, en las que cada franquicia deberá mostrar lo mejor de sí para alcanzar la postemporada.

La primera semana ya dejó marcadores vibrantes e inolvidables, como el partido inaugural entre Eagles y Cowboys, que terminó con un marcador cerrado de 24 a 20 a favor de Filadelfia. Asimismo, Bills y Ravens protagonizaron un duelo de alto voltaje que finalizó 41 a 40 a favor de Buffalo.