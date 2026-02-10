Estados Unidos

El precio de Seattle Seahawks: el campeón del Super Bowl LX sería vendido por un precio más alto del que se estimaba

Antes de la gran final de la NFL, se estimaba que la venta del equipo rondaría los 6.700 millones de dólares.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 1:36 p. m.
Jody Allen, presidenta de Seattle Seahawks.
Jody Allen, presidenta de Seattle Seahawks. Foto: Getty images

Para algunos aficionados, la victoria de Seattle Seahawks sobre New England Patriots fue sorpresiva. Los halcones marinos conquistaron su segundo Super Bowl, mientras que su rival llegó con seis títulos a la final de la NFL.

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

No obstante, para muchos es aún más sorpresiva la venta del equipo, luego de haber logrado la gran hazaña de la NFL. Jody Allen es quien está al mando actualmente de la conferencia de Seattle, tras la muerte de su hermano, Paul Allen, en 2018.

Jody Allen se llevó todos los focos, luego de la victoria de Seattle Seahawks. La presidenta del equipo expresó su emoción: “Ha sido realmente una temporada mágica desde el primer partido hasta esta noche aquí en Santa Clara“.

Jody Allen celebra el que sería uno de sus últimos títulos con Seattle Seahawks. Foto: Getty Images

Paul Allen fue el cofundador de Microsoft, el famoso mejor amigo de Bill Gates, que le ayudó a crear el gigante tecnológico. Allen adquirió la franquicia de fútbol americano en 1997, cuando en su momento le compró las acciones a Ken Behring por 194 millones de dólares; así lo afirman los registros históricos publicados en la página oficial del equipo.

Antes de la llegada de Allen, el equipo no había ganado nunca un Super Bowl, porque de hecho, fue hasta 2014 que los Seahawks lograron su primera conquista de la historia en la NFL. Después de 1997, los halcones marinos ganaron tres campeonatos de conferencia, obtuvieron ocho títulos de división y avanzaron a los playoffs en 10 ocasiones.

Paul Allen falleció en 2018 y su hermana Jody Allen tomó el control

“Yo quiero que él pueda saber lo que Dios puede hacer con una vida ordinaria”: detalles inéditos de la boda del Super Bowl LX

Desde 2018, Jody Allen permanece siendo la presidenta del equipo de Seattle y desde entonces, clasificaron a los playoffs en la temporada de 2019, 2020 y en 2025, que acaban de terminar siendo campeones.

Paul Allen manifestó en su testamento el deseo de que sus bienes deportivos se vendieran. El cofundador de Microsoft era el propietario de los Portland Trail Blazers, un equipo de la NBA, además de los Seattle Seahawks de la NFL.

Damian Lillard deja a los Portland Trail Blazers tras 11 temporadas.
Damian Lillard deja a los Portland Trail Blazers tras 11 temporadas. Foto: Getty Images

En 2025, el equipo de NBA fue vendido a un importante grupo económico liderado por Tom Dundon, empresario norteamericano que también es propietario de Carolina Hurricanes, equipo de la NHL. Según Forbes y medios deportivos estadounidenses, la venta rondó los 4 mil millones de dólares.

Ante el puntual pedido de Paul Allen, se rumora el cambio de propietarios; sin embargo, hasta el momento no se han conocido ofertas formales y la presidenta del equipo ha negado la posibilidad.

Tras la victoria en el Super Bowl LX, portales especializados de la NFL aseguran que el precio de venta del equipo sería de 11 mil millones de dólares, luego de que a finales de 2025, un estudio de Forbes lo avaluara en 6.700 millones de dólares.

nfl

