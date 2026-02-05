Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

Previo a la gran final del Super Bowl LX, el entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, reveló los detalles claves de su trabajo que le permitieron llegar al partido decisivo de la temporada y apuntó directamente al éxito que ha tenido la defensa de su equipo.

“Creo que nuestra defensiva se ha conectado más; no es fácil hacerlo, el año pasado costó, pero hemos creído en el proceso”, declaró Macdonald ante la prensa en el evento del Super Bowl Opening Night 2026.

Entrenadores jefes de los equipos finalistas del Super Bowl LX. Foto: Getty Images

Macdonald llamó la atención cuando habló de un “pacto”, que fue clave para el paso del equipo a la gran final: “Hicimos un pacto, íbamos a ser una gran defensiva sin importar cuál fuera el costo. Lo creyeron, no ocurrió de la noche a la mañana, pero es el tipo de dedicación que se necesita, moverse en la misma dirección, para hacer que las cosas sucedan”.

Mike Macdonald es el entrenador en jefe de Seattle Seahawks desde el 31 de enero de 2024, cuando la franquicia lo contrató para reemplazar a Pete Carroll. En su primera temporada con el equipo, no logró clasificar a los playoffs y pasó de tener el promedio de recibir 21 puntos por partido a 17 en este, su segundo año en el conjunto de Seattle.

“Debes controlar la posición en el campo, tienes que afectar a los quarterbacks, todas esas cosas son realmente importantes para ganar los partidos”, señaló el entrenador.

Los méritos de Seattle en esta temporada

Seattle fue el mejor equipo de la temporada regular en su conferencia y el rendimiento de su defensa fue notorio en la fase final de la NFL, cuando recibieron tan solo 6 puntos en el partido de ronda divisional de parte de San Francisco 49ers.

“Tenemos coaches increíbles y ha sido muy bueno el trabajo desde la temporada baja”, declaró el entrenador en jefe.

Macdonald añadió: “Algo que aprendí en los últimos cuatro años es que cuando confías en tus jugadores, ellos te sostienen y eso es increíble”.

Jaxon Smith-Njigba #11 jugador de Seattle Seahawks Foto: Getty Images

Macdonald tiene relación con los Patriots

El entrenador en jefe de los Seahawks creció en Nueva Inglaterra, sector en el que es local su rival; por ende, Macdonald se refirió a esa zona del país: “Siento mucho respeto por la gente de Nueva Inglaterra“.

Además hizo una gran revelación: “Son grandes aficionados, muy apasionados por su equipo. Yo fui uno de ellos en aquel entonces”.

A pesar de confesar su cariño por los Patriots, señaló: “Es simplemente que mi trabajo ahora, mi trabajo desde siempre, es ser un guardián de las personas por las que soy responsable y preparar a nuestros muchachos para jugar y crear un equipo del que los 12 estén realmente orgullosos“.