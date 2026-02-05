Deportes

Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

El entrenador en jefe del equipo finalista reveló sus claves para llegar al partido de este 8 de febrero.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

5 de febrero de 2026, 8:45 p. m.
Mike Macdonald, entrenador jefe de Seattle Seahawks, declaró previo a la final.
Mike Macdonald, entrenador jefe de Seattle Seahawks, declaró previo a la final. Foto: Composición SEMANA | Getty

Previo a la gran final del Super Bowl LX, el entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, reveló los detalles claves de su trabajo que le permitieron llegar al partido decisivo de la temporada y apuntó directamente al éxito que ha tenido la defensa de su equipo.

“Creo que nuestra defensiva se ha conectado más; no es fácil hacerlo, el año pasado costó, pero hemos creído en el proceso”, declaró Macdonald ante la prensa en el evento del Super Bowl Opening Night 2026.

x
Entrenadores jefes de los equipos finalistas del Super Bowl LX. Foto: Getty Images

Macdonald llamó la atención cuando habló de un “pacto”, que fue clave para el paso del equipo a la gran final: “Hicimos un pacto, íbamos a ser una gran defensiva sin importar cuál fuera el costo. Lo creyeron, no ocurrió de la noche a la mañana, pero es el tipo de dedicación que se necesita, moverse en la misma dirección, para hacer que las cosas sucedan”.

Mike Macdonald es el entrenador en jefe de Seattle Seahawks desde el 31 de enero de 2024, cuando la franquicia lo contrató para reemplazar a Pete Carroll. En su primera temporada con el equipo, no logró clasificar a los playoffs y pasó de tener el promedio de recibir 21 puntos por partido a 17 en este, su segundo año en el conjunto de Seattle.

Deportes

Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

Deportes

La ninguneada top a Jhon Durán en Europa: impactante dato salió a la luz en medio de la firma en Rusia

Deportes

Camerino del Minnesota United dio veredicto a la llegada de James Rodríguez: jugador habló claro

Deportes

Revelan qué pasó con el fichaje de James Rodríguez a Minnesota United: se conoció lo último

Deportes

ICE no será parte del Super Bowl LX: la jefa de seguridad de la NFL anunció las medidas durante la final de fútbol americano

Deportes

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Deportes

Omar Pérez sufrió un infarto: comunicado oficial sobre la salud del ídolo de Santa Fe

Estados Unidos

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Estados Unidos

Super Bowl sin bombas: perros entrenados se asegurarán de que no haya peligro por explosivos

Estados Unidos

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

Debes controlar la posición en el campo, tienes que afectar a los quarterbacks, todas esas cosas son realmente importantes para ganar los partidos”, señaló el entrenador.

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Los méritos de Seattle en esta temporada

Seattle fue el mejor equipo de la temporada regular en su conferencia y el rendimiento de su defensa fue notorio en la fase final de la NFL, cuando recibieron tan solo 6 puntos en el partido de ronda divisional de parte de San Francisco 49ers.

“Tenemos coaches increíbles y ha sido muy bueno el trabajo desde la temporada baja”, declaró el entrenador en jefe.

Macdonald añadió: “Algo que aprendí en los últimos cuatro años es que cuando confías en tus jugadores, ellos te sostienen y eso es increíble”.

x
Jaxon Smith-Njigba #11 jugador de Seattle Seahawks Foto: Getty Images

Macdonald tiene relación con los Patriots

El entrenador en jefe de los Seahawks creció en Nueva Inglaterra, sector en el que es local su rival; por ende, Macdonald se refirió a esa zona del país: “Siento mucho respeto por la gente de Nueva Inglaterra“.

Además hizo una gran revelación: “Son grandes aficionados, muy apasionados por su equipo. Yo fui uno de ellos en aquel entonces”.

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

A pesar de confesar su cariño por los Patriots, señaló: “Es simplemente que mi trabajo ahora, mi trabajo desde siempre, es ser un guardián de las personas por las que soy responsable y preparar a nuestros muchachos para jugar y crear un equipo del que los 12 estén realmente orgullosos“.

Más de Deportes

Omar Pérez, exjugador argentino que superó un infarto.

Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

ISTANBUL, TURKIYE - DECEMBER 1: Jhon Duran of Fenerbahce celebrates after scoring a goal during the Turkish Super Lig week 14 football match between Fenerbahce and Galatasaray at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye on December 1, 2025. (Photo by Serhat Cagdas/Anadolu via Getty Images)

La ninguneada top a Jhon Durán en Europa: impactante dato salió a la luz en medio de la firma en Rusia

La reacción por parte de un colombiano, que juega en Minnesota, a la casi segura llegada de James Rodríguez.

Camerino del Minnesota United dio veredicto a la llegada de James Rodríguez: jugador habló claro

x

Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Revelan qué pasó con el fichaje de James Rodríguez a Minnesota United: se conoció lo último

ICE - Super Bowl LX 2026

ICE no será parte del Super Bowl LX: la jefa de seguridad de la NFL anunció las medidas durante la final de fútbol americano

Omar Sebastián Pérez con la camiseta de Independiente Santa Fe en 2015.

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe

Omar Pérez sufrió un infarto: comunicado oficial sobre la salud del ídolo de Santa Fe

VALLADOLID, SPAIN - SEPTEMBER 11: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 18 a 12.2km individual time trial stage from Valladolid to Valladolid / Stage shortened for safety reasons / #UCIWT / on September 11, 2025 in Valladolid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Nómina de Bayern Múnich para este 2026.

Bayern Múnich renueva el ataque que integra Luis Díaz: firma de lujo y oficial hasta 2028

Noticias Destacadas