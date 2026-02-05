Estados Unidos

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Turning Point USA organiza un show de medio tiempo rival al de la final de la NFL.

5 de febrero de 2026, 3:49 p. m.
El domingo 8 de febrero habrá dos conciertos simultáneos.
A pesar de que millones de fanáticos del futbol americano se conectarán este domingo 8 de febrero a disfrutar de la gran final del Super Bowl LX, muchos otros solo sintonizarán el emblemático show de entretiempo (Halftime Show).

Al mismo tiempo que se celebra el show de medio tiempo en la gran final de la NFL, Turning Point USA, organización fundada por el activista republicano asesinado Charlie Kirk, anunció esta semana su cartelera de artistas de su ‘All American Halftime Show’.

Cartelera de artistas del show de entretiempo en el Super Bowl LX

Este show principal será encabezado por Bad Bunny, el artista número uno de Billboard 200 y el ganador de uno de los premios Grammy más importantes de la industria. Hasta el momento no se han confirmado más artistas que puedan acompañar al puertorriqueño en la puesta en escena patrocinada por Apple Music.

No obstante, se rumora la participación de otros cantantes latinoamericanos, pero hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente la NFL ni Apple Music, que son los organizadores oficiales.

Cuando el puertorriqueño oficializó su participación, desde un comunicado de la NFL declaró: “Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown“.

Bad Bunny
Bad Bunny dedica su actuación en el Super Bowl a su gente, historia y cultura. Foto: AFP

Sin embargo, la edición 60 del Super Bowl contará con más estrellas del mundo musical en diferentes momentos del evento. En la ceremonia de apertura, la banda de rock Green Day interpretará sus canciones para darle inicio a la gran final.

El himno nacional estadounidense será interpretado por Charlie Puth, quien interpreta canciones de pop, pero en esta ocasión entonará la canción de más alta representación para Estados Unidos.

Se sumará Brandi Carlile, quien interpretará la clásica America The Beautiful. Además, Coco Jones cantará el “himno” afroamericano Lift Every Voice and Sing.

De izquierda a derecha: Brandi Charlile y Coco Jones. Foto: Composición SEMANA | Getty images

Artistas de Turning Point USA

El Turning Point USA anunció en la última semana los artistas que buscarán brindar una alternativa musical diferente.

El denominado “All-American Halftime Show” presentará a Kid Rock, un artista estadounidense conocido por fusionar rap, rock, country y blues.

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Además, lo acompañarán Lee Brice, Brantley Gilbert y Gabby Barrett, cantantes con un reconocimiento notorio en el país norteamericano.

Noticias Destacadas