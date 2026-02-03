Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

El Super Bowl es el evento más importante del deporte estadounidense; llegar a la final de la NFL significa para cada futbolista una cifra millonaria. Este es el partido del año, el que todos sueñan jugar.

No obstante, los jugadores perciben sumas significativas desde las rondas previas de los playoffs. La organización anunció desde su cuenta oficial que, en la Ronda de Comodines, cada jugador recibió un bono de 58.500 dólares. Quienes avanzaron a la ronda Divisional duplicaron ese ingreso, al recibir nuevamente la misma cantidad por su participación en esa fase.

Los jugadores de Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Denver Broncos y New England Patriots recibieron $81.000 por llegar al Campeonato de Conferencia. Los ganadores fueron los Patriots y los Seahawks.

Los finalistas de la NFL por solo llegar al Super Bowl aseguran USD $103.000, mientras que los jugadores del equipo campeón recibirán USD $178.000, lo cual significaría un acumulado de USD $357.000 para los ganadores.

El Pro Bowl también mueve cifras millonarias

El evento previo a la gran final se renovó para este 2026 y se convertirá en una fiesta de habilidosos jugadores. Las estrellas de la NFL se enfrentarán en desafíos 7 contra 7. Antes se jugaba un partido de exhibición con los más importantes futbolistas de la NFL.

Las superestrellas que este 2026 juegan el conmemorativo Pro Bowl recibirán $92.000 dólares si ganan el partido flag football 7 contra 7. Los jugadores fueron anunciados por la organización desde su cuenta de x:

Conferencia Nacional (NFC)

Ofensiva

Quarterbacks:• Matthew Stafford (Rams)• Sam Darnold (Seahawks)• Dak Prescott (Cowboys)

Defensiva

Ala Defensiva: • Aidan Hutchinson (Lions), Micah Parsons (Packers), DeMarcus Lawrence (Seahawks)

• Aidan Hutchinson (Lions), Micah Parsons (Packers), DeMarcus Lawrence (Seahawks) Tackles Defensivos: Jalen Carter (Eagles), Leonard Williams (Seahawks), Quinnen Williams (Cowboys)

Jalen Carter (Eagles), Leonard Williams (Seahawks), Quinnen Williams (Cowboys) Linebackers: Brian Burns (Giants), Jared Verse (Rams), Byron Young (Rams), Jack Campbell (Lions), Zack Baun (Eagles)

Brian Burns (Giants), Jared Verse (Rams), Byron Young (Rams), Jack Campbell (Lions), Zack Baun (Eagles) Esquineros / Corners: Cooper DeJean (Eagles), Jaycee Horn (Panthers), Quinyon Mitchell (Eagles), Devon Witherspoon (Seahawks)

Cooper DeJean (Eagles), Jaycee Horn (Panthers), Quinyon Mitchell (Eagles), Devon Witherspoon (Seahawks) Seguridad / Safeties: Kevin Byard (Bears), Antoine Winfield Jr. (Buccaneers), Budda Baker (Cardinals)

Entrenador NFC: Jerry Rice

Corredores (RB): Jahmyr Gibbs (Lions), Christian McCaffrey (49ers), Bijan Robinson (Falcons)

Jahmyr Gibbs (Lions), Christian McCaffrey (49ers), Bijan Robinson (Falcons) Fullback: • Kyle Juszczyk (49ers)

• Kyle Juszczyk (49ers) Receptores (WR): Puka Nacua (Rams), Jaxon Smith-Njigba (Seahawks), George Pickens (Cowboys), Amon-Ra St. Brown (Lions)

Puka Nacua (Rams), Jaxon Smith-Njigba (Seahawks), George Pickens (Cowboys), Amon-Ra St. Brown (Lions) Tight Ends: Trey McBride (Cardinals), George Kittle (49ers)

Trey McBride (Cardinals), George Kittle (49ers) Línea Ofensiva: Penei Sewell (Lions), Tristan Wirfs (Buccaneers), Trent Williams (49ers), Tyler Smith (Cowboys), Joe Thuney (Bears), Chris Lindstrom (Falcons), Drew Dalman (Bears), Cam Jurgens (Eagles)

Conferencia Americana (AFC)

Ofensiva

Quarterbacks: Josh Allen (Buffalo Bills), Justin Herbert (Los Angeles Chargers), Drake Maye (New England Patriots)

Defensiva

Ala Defensiva:, Will Anderson Jr. (Texans), Myles Garrett (Browns), Maxx Crosby (Raiders)

Will Anderson Jr. (Texans), Myles Garrett (Browns), Maxx Crosby (Raiders) Tackles Defensivos: • Chris Jones (Chiefs), Jeffery Simmons (Titans), Zach Allen (Broncos)

• Chris Jones (Chiefs), Jeffery Simmons (Titans), Zach Allen (Broncos) Linebackers: Nik Bonitto (Broncos), T.J. Watt (Steelers), Tuli Tuipulotu (Chargers)

Nik Bonitto (Broncos), T.J. Watt (Steelers), Tuli Tuipulotu (Chargers) Esquineros / Corners: Derek Stingley Jr. (Texans), Pat Surtain II (Broncos), Christian Gonzalez (Patriots), Denzel Ward (Browns)

Derek Stingley Jr. (Texans), Pat Surtain II (Broncos), Christian Gonzalez (Patriots), Denzel Ward (Browns) Seguridad / Safeties: Jalen Ramsey (Steelers), Kyle Hamilton (Ravens), Derwin James Jr. (Chargers)

Entrenador AFC: Steve Young