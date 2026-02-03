Deportes

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

En la semana del evento también se jugará el Pro Bowl, que también tiene premios millonarios a los jugadores.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 5:06 p. m.
Super Bowl
Super Bowl Foto: Getty Images

El Super Bowl es el evento más importante del deporte estadounidense; llegar a la final de la NFL significa para cada futbolista una cifra millonaria. Este es el partido del año, el que todos sueñan jugar.

No obstante, los jugadores perciben sumas significativas desde las rondas previas de los playoffs. La organización anunció desde su cuenta oficial que, en la Ronda de Comodines, cada jugador recibió un bono de 58.500 dólares. Quienes avanzaron a la ronda Divisional duplicaron ese ingreso, al recibir nuevamente la misma cantidad por su participación en esa fase.

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Los jugadores de Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Denver Broncos y New England Patriots recibieron $81.000 por llegar al Campeonato de Conferencia. Los ganadores fueron los Patriots y los Seahawks.

Los finalistas de la NFL por solo llegar al Super Bowl aseguran USD $103.000, mientras que los jugadores del equipo campeón recibirán USD $178.000, lo cual significaría un acumulado de USD $357.000 para los ganadores.

Estados Unidos

Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

Estados Unidos

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Estados Unidos

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

Estados Unidos

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

Estados Unidos

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

Estados Unidos

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Estados Unidos

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Mundo

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

Mundo

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

Empresas

Comercio con EE. UU.: estos son los 10 datos económicos por los que Colombia requiere que la reunión Petro-Trump salga bien

x
Roger Goodell, máximo comisionado de la NFL. Foto: Getty Images

El Pro Bowl también mueve cifras millonarias

El evento previo a la gran final se renovó para este 2026 y se convertirá en una fiesta de habilidosos jugadores. Las estrellas de la NFL se enfrentarán en desafíos 7 contra 7. Antes se jugaba un partido de exhibición con los más importantes futbolistas de la NFL.

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Las superestrellas que este 2026 juegan el conmemorativo Pro Bowl recibirán $92.000 dólares si ganan el partido flag football 7 contra 7. Los jugadores fueron anunciados por la organización desde su cuenta de x:

Conferencia Nacional (NFC)

Ofensiva

  • Quarterbacks:• Matthew Stafford (Rams)• Sam Darnold (Seahawks)• Dak Prescott (Cowboys)

Defensiva

  • Ala Defensiva:• Aidan Hutchinson (Lions), Micah Parsons (Packers), DeMarcus Lawrence (Seahawks)
  • Tackles Defensivos: Jalen Carter (Eagles), Leonard Williams (Seahawks), Quinnen Williams (Cowboys)
  • Linebackers: Brian Burns (Giants), Jared Verse (Rams), Byron Young (Rams), Jack Campbell (Lions), Zack Baun (Eagles)
  • Esquineros / Corners: Cooper DeJean (Eagles), Jaycee Horn (Panthers), Quinyon Mitchell (Eagles), Devon Witherspoon (Seahawks)
  • Seguridad / Safeties: Kevin Byard (Bears), Antoine Winfield Jr. (Buccaneers), Budda Baker (Cardinals)

Entrenador NFC: Jerry Rice

  • Corredores (RB): Jahmyr Gibbs (Lions), Christian McCaffrey (49ers), Bijan Robinson (Falcons)
  • Fullback:• Kyle Juszczyk (49ers)
  • Receptores (WR): Puka Nacua (Rams), Jaxon Smith-Njigba (Seahawks), George Pickens (Cowboys), Amon-Ra St. Brown (Lions)
  • Tight Ends: Trey McBride (Cardinals), George Kittle (49ers)
  • Línea Ofensiva: Penei Sewell (Lions), Tristan Wirfs (Buccaneers), Trent Williams (49ers), Tyler Smith (Cowboys), Joe Thuney (Bears), Chris Lindstrom (Falcons), Drew Dalman (Bears), Cam Jurgens (Eagles)

Conferencia Americana (AFC)

Ofensiva

  • Quarterbacks: Josh Allen (Buffalo Bills), Justin Herbert (Los Angeles Chargers), Drake Maye (New England Patriots)

Defensiva

  • Ala Defensiva:, Will Anderson Jr. (Texans), Myles Garrett (Browns), Maxx Crosby (Raiders)
  • Tackles Defensivos:• Chris Jones (Chiefs), Jeffery Simmons (Titans), Zach Allen (Broncos)
  • Linebackers: Nik Bonitto (Broncos), T.J. Watt (Steelers), Tuli Tuipulotu (Chargers)
  • Esquineros / Corners: Derek Stingley Jr. (Texans), Pat Surtain II (Broncos), Christian Gonzalez (Patriots), Denzel Ward (Browns)
  • Seguridad / Safeties: Jalen Ramsey (Steelers), Kyle Hamilton (Ravens), Derwin James Jr. (Chargers)

Entrenador AFC: Steve Young

Más de Estados Unidos

x

Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

.

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Gobierno de Estados Unidos intensifica ofensiva en procesos de desnaturalización

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

x

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Estos taxis salen desde Miami Beach con intervalos de una hora y media hora.

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

La ciudad es nominada al Premio Nobel de la Paz 2026.

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

EE.UU.

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Se siguen revelando nombres relacionados con Jeffrey Epstein.

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Así puede preparar su bolsillo para gozar responsablemente de la tan anhelada jubilación

El sueño de jubilarse en América Latina: por qué cada vez más estadounidenses dejan su país para retirarse al sur

Karoline Leavit, portavoz de la Casa Blanca, entregó detalles sobre el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; portavoz de la Casa Blanca se refiere al encuentro: “El gesto habla por sí solo”

Noticias Destacadas