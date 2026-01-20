Deportes

¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Fecha, hora, sede, equipos y el adelanto de Bad Bunny, junto con la confirmación de un nuevo artista

Esta es la edición número 60 de la competencia, la final tendría consecuencias con la 50.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

20 de enero de 2026, 6:29 p. m.
Super Bowl 2026
Super Bowl 2026 Foto: Composición SEMANA / Getty

El Super Bowl LX es uno de los eventos más esperados por todos los estadounidenses en la temporada deportiva; estudios de audiencia demuestran que este es el evento más visto del deporte norteamericano.

En 2025 se rompieron récords de audiencia, según Nielsen, que analiza y mide la sintonía de los medios en Estados Unidos y gran parte del mundo; el Super Bowl LIX mantuvo un promedio de 127.7 millones de espectadores durante el partido.

Este evento corresponde a la final de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL) y en 2026 se disputará el domingo 8 de febrero.

Hora, estadio y posibles finalistas que jugarán el Super Bowl LX

Levi´s Stadium﻿.
Levi´s Stadium﻿. Foto: Getty Images

El Super Bowl este año se jugará en Santa Clara, California, en el mítico Levi’s Stadium; el encuentro está programado para que comience a las 6:30 PM hora Colombia.

Deportes

Inevitable lo de Yáser Asprilla con Girona: tendrá nuevo club para salvar su cupo en el Mundial 2026

Deportes

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Deportes

Desastre del Manchester City en Champions League: Pep Guardiola sufre por nuevo papelón

Deportes

El fichaje extranjero que se disputarían Santa Fe y Junior: cuesta 1.8 millones de euros

Deportes

Confirmado el nuevo equipo de Ter Stegen: Barcelona anunció su salida y ya es oficial

Deportes

Luis Fernando Muriel aceptó lo de Atlético Nacional, a días de haber debutado en Junior

Deportes

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

Deportes

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Deportes

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Deportes

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Esta será la segunda vez que se disputa en este estadio, luego de haber sido sede en 2016, cuando en el Super Bowl 50 le ganó Denver Broncos a Carolina Panthers.

El Levi’s Stadium será sede nuevamente, 10 años después, con chances reales para que los Broncos vuelvan a ser los finalistas; por su parte, Carolina Panthers se quedó en la Ronda Comodín cuando perdió frente a Los Angeles Rams, que sí disputa la ronda semifinal frente a Seattle Seahawks.

La ronda semifinal, o campeonato de conferencia, como también se le conoce, enfrentará:

  • Denver Broncos vs. New England Patriots

Por la conferencia americana, estos son los dos mejores equipos de su competencia, en donde son solamente los Patriots quienes tienen una cuota colombiana con el jugador nacido en Estados Unidos, pero de raíces cafeteras, Christian González.

Se enfrentarán el domingo 25 de enero a las 3 P.M., hora Colombia, y se puede catalogar como una final adelantada, ya que se enfrentan los dos mejores equipos de la conferencia en la ronda regular, además de haber tenido grandes rivales en los dos partidos que han tenido de Playoffs.

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar
x
Christian Gonzalez #0 de New England Patriots Foto: Getty Images
  • Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams

La denominada conferencia nacional enfrentará al número 1 y al 5 de la clasificación regular de la división.

Los de Seattle llegan luego de superar 41-6 a San Francisco 49ers, mientras los Rams llegan tras salir vivos de dos retos importantes. En la ronda comodín superaron por solo tres puntos a Carolina Panthers, al igual que a Chicago Bears. Que los superó en la ronda divisional 20-17, pero en tiempo extra.

Nuevos artistas confirmados para el Super Bowl y Bad Bunny adelanta parte de su show

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

El esperado show de medio tiempo está a cargo de Apple Music y lo protagonizará el cantante latino, Bad Bunny, encabezará en solitario su espectáculo, que es el momento más visto mundialmente en el Super Bowl.

El puertorriqueño promete poner a bailar al mundo y se espera que su show tenga implícito un mensaje cultural en él. Algunas de sus últimas canciones tienen mensajes con fuerte identidad latina.

Se confirmó la presencia del cantante Charlie Puth para el himno nacional y también a Brandie Carlile, Coco Jones y Green Day que abrirán el evento.

Green Day en el Super Bowl
Green Day en el Super Bowl Foto: Redes Sociales

Más de Deportes

Yáser Asprilla toma decisiones a meses del Mundial 2026 para no quedarse fuera.

Inevitable lo de Yáser Asprilla con Girona: tendrá nuevo club para salvar su cupo en el Mundial 2026

c

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Pep Guardiola reaccionó así a la derrota del Manchester City contra Bodo/Glimt en Noruega.

Desastre del Manchester City en Champions League: Pep Guardiola sufre por nuevo papelón

Super Bowl 2026

¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Fecha, hora, sede, equipos y el adelanto de Bad Bunny, junto con la confirmación de un nuevo artista

Brayan Ceballos estaría en planes de Junior y Santa Fe

El fichaje extranjero que se disputarían Santa Fe y Junior: cuesta 1.8 millones de euros

SAN SEBASTIAN, SPAIN - JANUARY 18: Marc Andre Ter Stegen of FC Barcelona looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and FC Barcelona at Estadio Anoeta on January 18, 2026 in San Sebastian, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Confirmado el nuevo equipo de Ter Stegen: Barcelona anunció su salida y ya es oficial

De Atlético Nacional llamaron más de una vez a Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel aceptó lo de Atlético Nacional, a días de haber debutado en Junior

Luxembourg, Luxembourg - November 14: David Raum of Germany, Joshua Kimmich of Germany and Florian Wirtz of Germany gestures during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Luxembourg and Germany at Stade de Luxembourg on November 14, 2025 in Luxembourg, Luxembourg. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

Néstor Lorenzo y el dilema de llevar a Dayro Moreno al Mundial 2026

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Junior de Barranquilla vuelve al mercado de fichajes por otro central.

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Noticias Destacadas