¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Fecha, hora, sede, equipos y el adelanto de Bad Bunny, junto con la confirmación de un nuevo artista

El Super Bowl LX es uno de los eventos más esperados por todos los estadounidenses en la temporada deportiva; estudios de audiencia demuestran que este es el evento más visto del deporte norteamericano.

En 2025 se rompieron récords de audiencia, según Nielsen, que analiza y mide la sintonía de los medios en Estados Unidos y gran parte del mundo; el Super Bowl LIX mantuvo un promedio de 127.7 millones de espectadores durante el partido.

Este evento corresponde a la final de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL) y en 2026 se disputará el domingo 8 de febrero.

Hora, estadio y posibles finalistas que jugarán el Super Bowl LX

Levi´s Stadium﻿. Foto: Getty Images

El Super Bowl este año se jugará en Santa Clara, California, en el mítico Levi’s Stadium; el encuentro está programado para que comience a las 6:30 PM hora Colombia.

Esta será la segunda vez que se disputa en este estadio, luego de haber sido sede en 2016, cuando en el Super Bowl 50 le ganó Denver Broncos a Carolina Panthers.

El Levi’s Stadium será sede nuevamente, 10 años después, con chances reales para que los Broncos vuelvan a ser los finalistas; por su parte, Carolina Panthers se quedó en la Ronda Comodín cuando perdió frente a Los Angeles Rams, que sí disputa la ronda semifinal frente a Seattle Seahawks.

La ronda semifinal, o campeonato de conferencia, como también se le conoce, enfrentará:

Denver Broncos vs. New England Patriots

Por la conferencia americana, estos son los dos mejores equipos de su competencia, en donde son solamente los Patriots quienes tienen una cuota colombiana con el jugador nacido en Estados Unidos, pero de raíces cafeteras, Christian González.

Se enfrentarán el domingo 25 de enero a las 3 P.M., hora Colombia, y se puede catalogar como una final adelantada, ya que se enfrentan los dos mejores equipos de la conferencia en la ronda regular, además de haber tenido grandes rivales en los dos partidos que han tenido de Playoffs.

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Christian Gonzalez #0 de New England Patriots Foto: Getty Images

Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams

La denominada conferencia nacional enfrentará al número 1 y al 5 de la clasificación regular de la división.

Los de Seattle llegan luego de superar 41-6 a San Francisco 49ers, mientras los Rams llegan tras salir vivos de dos retos importantes. En la ronda comodín superaron por solo tres puntos a Carolina Panthers, al igual que a Chicago Bears. Que los superó en la ronda divisional 20-17, pero en tiempo extra.

Nuevos artistas confirmados para el Super Bowl y Bad Bunny adelanta parte de su show

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

El esperado show de medio tiempo está a cargo de Apple Music y lo protagonizará el cantante latino, Bad Bunny, encabezará en solitario su espectáculo, que es el momento más visto mundialmente en el Super Bowl.

El puertorriqueño promete poner a bailar al mundo y se espera que su show tenga implícito un mensaje cultural en él. Algunas de sus últimas canciones tienen mensajes con fuerte identidad latina.

BAD BUNNY

SUPER BOWL HALFTIME SHOW

FEBRUARY 8THpic.twitter.com/KlBMKkvrvR — Complex Music (@ComplexMusic) January 16, 2026

Se confirmó la presencia del cantante Charlie Puth para el himno nacional y también a Brandie Carlile, Coco Jones y Green Day que abrirán el evento.