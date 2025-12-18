La revista empresarial Forbes destacó las astronómicas cifras que hoy se ven en el deporte mundial; hace 6 años, el equipo más valioso del mundo, costaba 5 mil millones de dólares, pero en estos momentos eso no vale ni siquiera el equipo que ocupa la posición número 48, que vale 5.400 millones de dólares (Raptors de Toronto, NBA; Liverpool, Fútbol y Detroit Lions, NFL)

El Top lo inicia Dallas CowBoys, que es un equipo de fútbol americano y juega en la NFL, el conjunto de, estadounidense, Jerry Jones vale 13.000 millones de dólares.

El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott (4), lanza un pase bajo la presión de las acometidas de los Detroit Lions en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Arlington, Texas, el domingo 13 de octubre de 2024. Foto: AP

Estados Unidos es potencia mundial y también en los deportes lo demuestra, en el ranking que reúne todos los deportes del mundo, los 19 más valiosos son del país norteamericano. Hasta la posición #20 aparece un equipo de fútbol.

Los 10 equipos más valiosos del mundo

Dallas (NFL) - US$13.000 millones Warriors (NBA) - US$11.000 millones L.A. Rams (NFL) - US$10.500 millones N.Y Giants (NFL) - US$10.100 millones L.A Lakers (NBA) - US$10.000 millones Knicks N.Y (NBA) - US$9.750 millones Patriots de Nueva Inglaterra (NFL) - US$9.000 millones 49ers de San Francisco (NFL) - US$8.600 Eagles (NFL) - US$8.300 millones Chicago Bears - US$8.200 millones

Los equipos de fútbol más valiosos del mundo

La posición número 20 es de Real Madrid (La Liga), que vale US$6.750 millones, luego en la posición 24, clasifica Manchester United (Premier League) avaluado en US$6.600 millones.

Linda Caicedo sigue siendo referencia en el club español. Foto: Pedro Castillo / Real Madrid

Se vuelven a encontrar equipos de fútbol en la posición 42, al Barcelona F.C (La Liga) que vale US$5.650 millones y en la última posición compartida está el Liverpool (Premier League), que vale 5.400 millones de dólares.

Estas son las ligas con equipos más valiosos

La NFL aporta 30 equipos al ranking, la NBA, 12, la MLB, 2, la Fórmula 1, 2, La liga española de fútbol, 2 y la Premier League (fútbol), 2. Solamente estas 6 ligas tienen representantes en el prestigioso conteo.

La Fórmula 1 tiene 2 representantes: Ferrari en la posición 26 y vale US$6.500 millones y uno de sus principales contrincantes, Mercedes en la posición 34, avaluado en US$6.000 millones.

En total, todos los conjuntos alcanzan a sumar 353.000 millones de dólares y Jerry Jones, es el empresario estadounidense que tiene el equipo más valioso de la NFL y de todas las competencias deportivas del mundo.