Deportes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

30 de los 32 equipos de fútbol americano están en la lista de 50 mejores.

Camilo Eduardo Velásquez

19 de diciembre de 2025, 3:54 a. m.
En el TOP 50 mandan los estadounidenses
En el TOP 50 mandan los estadounidenses

La revista empresarial Forbes destacó las astronómicas cifras que hoy se ven en el deporte mundial; hace 6 años, el equipo más valioso del mundo, costaba 5 mil millones de dólares, pero en estos momentos eso no vale ni siquiera el equipo que ocupa la posición número 48, que vale 5.400 millones de dólares (Raptors de Toronto, NBA; Liverpool, Fútbol y Detroit Lions, NFL)

Dos salidas en importante equipo de la NFL tras su desastrosa campaña; está eliminado faltando tres semanas de la temporada regular

El Top lo inicia Dallas CowBoys, que es un equipo de fútbol americano y juega en la NFL, el conjunto de, estadounidense, Jerry Jones vale 13.000 millones de dólares.

El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott (4), lanza un pase bajo la presión de las acometidas de los Detroit Lions en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Arlington, Texas, el domingo 13 de octubre de 2024.
El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott (4), lanza un pase bajo la presión de las acometidas de los Detroit Lions en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Arlington, Texas, el domingo 13 de octubre de 2024. Foto: AP

Estados Unidos es potencia mundial y también en los deportes lo demuestra, en el ranking que reúne todos los deportes del mundo, los 19 más valiosos son del país norteamericano. Hasta la posición #20 aparece un equipo de fútbol.

Los 10 equipos más valiosos del mundo

  1. Dallas (NFL) - US$13.000 millones
  2. Warriors (NBA) - US$11.000 millones
  3. L.A. Rams (NFL) - US$10.500 millones
  4. N.Y Giants (NFL) - US$10.100 millones
  5. L.A Lakers (NBA) - US$10.000 millones
  6. Knicks N.Y (NBA) - US$9.750 millones
  7. Patriots de Nueva Inglaterra (NFL) - US$9.000 millones
  8. 49ers de San Francisco (NFL) - US$8.600
  9. Eagles (NFL) - US$8.300 millones
  10. Chicago Bears - US$8.200 millones

Los equipos de fútbol más valiosos del mundo

La posición número 20 es de Real Madrid (La Liga), que vale US$6.750 millones, luego en la posición 24, clasifica Manchester United (Premier League) avaluado en US$6.600 millones.

