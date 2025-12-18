Deportes

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

Ante mayor cantidad de puntos se deberá pagar un valor mayor.

Manuel Santiago Sánchez González

19 de diciembre de 2025, 2:16 a. m.
La temporada 2026 empezará en marzo.
La temporada 2026 empezará en marzo. Foto: AFP

La temporada 2025 de la Fórmula 1 concluyó con las consagraciones de Lando Norris, en el mundial de pilotos, y el triunfo de la escudería McLaren, en el campeonato de constructores. Sin embargo, la planificación de la nueva temporada inició hace algunas semanas.

En el primer escenario, las escuderías de la máxima categoría del automovilismo llevaron a cabo las pruebas de cierre de año, en las que participaron tanto los pilotos actuales de la parrilla como los jóvenes talentos que serán ascendidos a los asientos titulares en 2026.

De cara a la organización de la próxima temporada, los equipos deben notificar con anticipación a sus dos pilotos principales, quienes competirán durante todo el año y deberán asumir el pago de tarifas establecidas según su rendimiento en los últimos meses.

Lando Norris acabó tercero en Abu Dabi y se quedó con el mundial de Fórmula 1.
Lando Norris se quedó con el mundial de Fórmula 1. Foto: AFP

La FIA analiza el número de puntos que se obtuvieron durante los grandes premios del calendario mundial para calcular la cifra exacta que tendrá que cancelar cada aspirante. En el tope de la lista aparece el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen.

  1. Lando Norris: 1.023.507 euros por los (423 puntos obtenidos)
  2. Max Verstappen: 1.018.724 (421)
  3. Oscar Piastri: 992.416 (410)
  4. George Russell: 774.776 (319)
  5. Charles Leclerc: 590.620 (242)
  6. Lewis Hamilton: 384.939 (156)
  7. Andrea Kimi Antonelli: 370.589 (150)
  8. Alex Albon: 186.432 (73)
  9. Carlos Sainz: 164.907 (64)
  10. Fernando Alonso: 145.774 (56)
  11. Nico Hülkenberg: 131.425 (51)
  12. Isack Hadjar: 131.425 (51)
  13. Oliver Bearman: 114.683 (41)
  14. Esteban Ocon: 102.725 (38)
  15. Liam Lawson: 102.725 (38)
  16. Yuki Tsunoda: 90.767 (33)
  17. Lance Stroll: 90.767 (33)
  18. Pierre Gasly: 64.459 (22)
  19. Gabriel Bortoleto: 57.284 (19)
  20. Franco Colapinto: 11.842 (0)
  21. Arvid Lindblad: 11.842
  22. Sergio Checo Pérez: 11.842
  23. Valtteri Bottas: 11.842
Durante las primeras semanas de febrero de 2026, los equipos de la competencia presentarán de forma conjunta sus monoplazas. Los medios especializados del automovilismo anticipan importantes novedades, impulsadas por la entrada en vigor del nuevo reglamento que regirá la temporada siguiente.

(I/D) El piloto británico de McLaren, Lando Norris, y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, lideran el grupo al inicio del Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas en el Circuito del Strip de Las Vegas, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Los pilotos deberán pagar según su desempeño en la temporada 2025. Foto: AFP

Calendario Fórmula 1

  • Del 6 al 8 de marzo, Gran Premio de Australia en Melbourne.
  • Del 13 al 15 de marzo, Gran Premio de China en Shanghái, con formato Sprint.
  • Del 27 al 29 de marzo, Gran Premio de Japón en Suzuka.
  • Del 10 al 12 de abril, Gran Premio de Bahréin en Sakhir.
  • Del 17 al 19 de abril, Gran Premio de Arabia Saudita en Yeda.
  • Del 1 al 3 de mayo, Gran Premio de Miami en Miami, con Sprint.
  • Del 22 al 24 de mayo, Gran Premio de Canadá en Montreal, con Sprint.
  • Del 5 al 7 de junio, Gran Premio de Mónaco en Montecarlo.
  • Del 12 al 14 de junio, Gran Premio de España en Barcelona.
  • Del 26 al 28 de junio, Gran Premio de Austria en Spielberg.
  • Del 3 al 5 de julio, Gran Premio del Reino Unido en Silverstone, con Sprint.
  • Del 17 al 19 de julio, Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.
  • Del 24 al 26 de julio, Gran Premio de Hungría en Budapest.
  • Del 21 al 23 de agosto, Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, con Sprint.
  • Del 4 al 6 de septiembre, Gran Premio de Italia en Monza.
  • Del 11 al 13 de septiembre, Gran Premio de Madrid en Madrid.
  • Del 25 al 27 de septiembre, Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.
  • Del 9 al 11 de octubre, Gran Premio de Singapur en Singapur, con Sprint.
  • Del 23 al 25 de octubre, Gran Premio de Estados Unidos en Austin.
  • Del 30 de octubre al 1 de noviembre, Gran Premio de la Ciudad de México en CDMX.
  • Del 6 al 8 de noviembre, Gran Premio de Brasil en São Paulo.
  • Del 19 al 21 de noviembre, Gran Premio de Las Vegas en Las Vegas.
  • Del 27 al 29 de noviembre, Gran Premio de Qatar en Lusail.
  • Del 4 al 6 de diciembre, Gran Premio de Abu Dabi en Yas Marina.

Noticias Destacadas