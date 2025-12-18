La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

La temporada 2025 de la Fórmula 1 concluyó con las consagraciones de Lando Norris, en el mundial de pilotos, y el triunfo de la escudería McLaren, en el campeonato de constructores. Sin embargo, la planificación de la nueva temporada inició hace algunas semanas.

En el primer escenario, las escuderías de la máxima categoría del automovilismo llevaron a cabo las pruebas de cierre de año, en las que participaron tanto los pilotos actuales de la parrilla como los jóvenes talentos que serán ascendidos a los asientos titulares en 2026.

De cara a la organización de la próxima temporada, los equipos deben notificar con anticipación a sus dos pilotos principales, quienes competirán durante todo el año y deberán asumir el pago de tarifas establecidas según su rendimiento en los últimos meses.

Lando Norris se quedó con el mundial de Fórmula 1. Foto: AFP

La FIA analiza el número de puntos que se obtuvieron durante los grandes premios del calendario mundial para calcular la cifra exacta que tendrá que cancelar cada aspirante. En el tope de la lista aparece el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen.

Lando Norris: 1.023.507 euros por los (423 puntos obtenidos) Max Verstappen: 1.018.724 (421) Oscar Piastri: 992.416 (410) George Russell: 774.776 (319) Charles Leclerc: 590.620 (242) Lewis Hamilton: 384.939 (156) Andrea Kimi Antonelli: 370.589 (150) Alex Albon: 186.432 (73) Carlos Sainz: 164.907 (64) Fernando Alonso: 145.774 (56) Nico Hülkenberg: 131.425 (51) Isack Hadjar: 131.425 (51) Oliver Bearman: 114.683 (41) Esteban Ocon: 102.725 (38) Liam Lawson: 102.725 (38) Yuki Tsunoda: 90.767 (33) Lance Stroll: 90.767 (33) Pierre Gasly: 64.459 (22) Gabriel Bortoleto: 57.284 (19) Franco Colapinto: 11.842 (0) Arvid Lindblad: 11.842 Sergio Checo Pérez: 11.842 Valtteri Bottas: 11.842

Durante las primeras semanas de febrero de 2026, los equipos de la competencia presentarán de forma conjunta sus monoplazas. Los medios especializados del automovilismo anticipan importantes novedades, impulsadas por la entrada en vigor del nuevo reglamento que regirá la temporada siguiente.

Los pilotos deberán pagar según su desempeño en la temporada 2025. Foto: AFP

