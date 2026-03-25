Un lamentable hecho se da a conocer en las redes sociales y tiene que ver con un estadio que es considerado el mejor de Colombia actualmente. Para muchos, este escenario deportivo está a la altura del Metropolitano de Barranquilla, El Campín de Bogotá, el Pascual Guerrero de Cali y el Atanasio Girardot de Medellín. Es la joya del Eje Cafetero.

Alineaciones del amistoso internacional Colombia vs. Croacia en Orlando

Este es el comunicado del apoderado judicial de la presunta víctima de abuso por parte de Nicolás Rodríguez, de Nacional

Este estadio es recordado por la renovación total que tuvo cuando fue sede del Mundial Sub 20 en el país en 2011, pasando a albergar más de 30 mil espectadores y a cumplir las normas FIFA del momento. Estamos hablando del Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, que pasados los años siguió siendo casa del equipo de la región, Deportivo Pereira.

El estado del Hernán Ramírez Villegas es lamentable. En días pasados, se anunció que el Deportivo Pereira debería cambiar la sede por unos meses mientras se adelantan las obras de remodelación. Cuando se creía que se iba a avanzar acorde a los tiempo, podría ser entregado después del Mundial 2026.

SOS 🛟 Ayuda para el Estadio Hernan Ramírez Villegas, sin equipo, sin hinchas, sin futbol… Panorama Desconsolador. pic.twitter.com/HT0OBhhiTi — La Cancha🎙️🥅⚽️🏆 (@Cardozou7af) March 19, 2026

El periodista Mauricio Trujillo, reconocido en la región y cercano a los clubes del Eje Cafetero, dejó un mensaje en la red social X que genera más dudas y aumenta el temor de los hinchas. “Este es el estadio Hernán Ramírez Villegas hoy, 18 de Marzo de 2026; la pregunta es: ¿este es el escenario que con pista atlética, spidercam, cancha nueva, iluminación nueva, pantallas, silletería e iluminación, le van a poner al Deportivo Pereira en julio?”, escribió con signos de duda.s

Este es el estadio Hernán Ramírez Villegas hoy 18 de Marzo de 2026, la pregunta es: este es el escenario que con pista atlética, spidercam, cancha nueva, iluminación nueva, pantallas, silletería e iluminación le van a poner al @DeporPereiraFC en Julio?

Humm! pic.twitter.com/vTLDiNItHn — Mauricio Trujillo Restrepo (@trujillodeporte) March 18, 2026

Así luce el Hernán Ramírez Villegas de Pereira

Tras Mauricio, las denuncias fueron en aumento en las redes sociales y muchos son los que ven con dudas esta obra para la ciudad. Es que en un principio, el contrato de la remodelación se acababa el 31 e mayo próximo, pero todo indica que los trabajos se alargarán hasta el mes de julio.

ASÍ VA EL ESTADIO!🏟️🚧



La @Alcaldiapereira dio a conocer como van los trabajos de remodelación del estadio Hernan Ramirez Villegas. Como aseguró el alcalde Mauricio Salazar días pasados en el #ParcheDelFutbol de @AlertaPereira_ esperan entregarlo en el mes de julio pic.twitter.com/zh8zcQtG5S — Futbol FM Pereira (@FutbolFMPereira) March 15, 2026

Por ahora, el Deportivo Pereira tuvo que desplazarse a la ciudad de Yopal, Casanare, debido a las remodelaciones del estadio. Hace de local en el estadio Santiago de las Atalayas, en la capital llanera.

A eso se suma la promesa que hizo la Alcaldía de Pereira a sus hinchas, donde les dijo que el mejor estadio de Colombia y uno de los mejores de América Latina, estará a la altura del Monumental, de River Plate; el del Inter, de Miami; el de Anfield, del Liverpool, y el Etihad Stadium, del Manchester City. Se han destinado 25 mil millones de pesos para su obra.

Ayer contraté una imagen aérea del estadio de Pereira y confirmé sospechas: el Hernán Ramírez Villegas se convirtió en un Elefante Blanco.



También radiqué requisito previo a demanda. pic.twitter.com/6mX3U1o3D0 — Elefante Blanco (@elefantescol) March 21, 2026

Se espera que se vean reflejados los trabajos en una pista atlética certificada por el máximo órgano internacional del atletismo, la World Athletics; que quede con uno de los gramados de más alto nivel en Sudamérica, iluminación estándares de la FIFA para competencias internacionales, cámaras y sonido para eventos como no los hay en Colombia. ¿Se cumplirá?