Así regirá el pico y placa en Bogotá para la semana del 16 al 21 de junio: atentos, conductores, a la rotación

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá desde el martes 16 al 21 de junio de 2026.
La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares.
¿Para qué sirve realmente el pequeño triángulo que está junto al indicador de gasolina del carro?
Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.
Así regirá la medida de pico y placa para carros particulares, desde el martes 16 al 21 de junio:
Vehículos
Vehículos
Vehículos
Vehículos
Vehículos
Vehículos
- Martes 16 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 17 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 18 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 19 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 20 de junio: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 21 de junio: no aplica la medida de pico y placa.
Cómo desempañar los vidrios del carro en cuestión de segundos sin necesidad de usar aire acondicionado
Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de autoridades judiciales.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.