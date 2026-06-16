Así regirá el pico y placa en Bogotá para la semana del 16 al 21 de junio: atentos, conductores, a la rotación

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá desde el martes 16 al 21 de junio de 2026.

La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares.

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Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Así regirá la medida de pico y placa para carros particulares, desde el martes 16 al 21 de junio:

Martes 16 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 17 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 18 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 19 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 20 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 21 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

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