LED, halógenas, HID o láser: la guía para no equivocarse al escoger luces para su carro

Las luces de un carro son uno de los elementos más importantes que debe funcionar a la perfección cuando el vehículo se encuentra en movimiento, ya que le otorgan visibilidad al conductor en aquellos casos donde la visión es poca o nula.

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Asimismo, permite identificar cualquier cosa que esté al frente del coche, ya sea otro vehículo, un peatón, un objeto, señales de tránsito, etc.

Estos beneficios deben ser tenidos en cuenta al momento de escoger el tipo de iluminación que requiere el carro, ya que existen en el mercado varias opciones que ofrecen distintas ventajas. Acá no importa la luz que se vea más “cool”, sino aquella que brinde lo mejor para la seguridad del conductor.

Los diferentes tipos de luces para carro

De acuerdo con CDX Learning Systems, existen varias clases de luces que pueden ser implementadas en los carros, siendo estas los faros LED, halógenas, HID o láser.

Una correcta elección de faros mejora la visibilidad en condiciones adversas. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de las luces LED, estas son una de las tecnologías más avanzadas que existen para la iluminación automotriz.

A diferencia de los faros halógenos o de xenón, estos no hacen uso de filamentos ni arcos eléctricos, sino componentes de estado sólido que se encargan de producir luz al momento de recibir energía.

Dentro de las mayores ventajas de esta clase de luces se encuentra su durabilidad, al tener menos piezas móviles y emitir menos calor. Asimismo, permiten diseños mucho más compactos y adaptables a distintas formas del vehículo.

Sin embargo, también tiene sus contras, ya que su menor producción de calor puede terminar siendo una desventaja si el carro se encuentra en temperaturas bajo cero, ya que el hielo acumulado sobre la lente del coche no termina siendo descongelado.

Además de ello, necesita de un control térmico para de esta forma evadir un sobrecalentamiento en sus componentes electrónicos.

Otro de la clase de luces que existe en el mercado son las halógenas, las cuales, tiempo atrás, eran uno de los faros más comunes que se podía ver en un carro.

Las luces del vehículo son clave para ver y ser visto en la carretera. Foto: Getty Images

Estos funcionan con un filamento de tungsteno dentro de una envoltura con gas yodo o bromo, además de usar un sistema de reflector para poder proyectar la luz hacia adelante.

Dentro de sus principales ventajas se encuentran su bajo costo y diseño robusto. No obstante, consumen más energía, generan mucho más color y tienen menor vida útil que otras tecnologías.

En el caso de las luces HID (descarga de alta intensidad), funciona por medio de un arco eléctrico entre dos electrodos dentro de una bombilla con gas xenón y sales metálicas.

La tecnología en faros evoluciona para ofrecer mayor eficiencia y rendimiento. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto permite que el sistema produzca una luz blanca intensa, bastante similar a la luz natural que se ve en el día. Además, suele ofrecer una mayor duración que una bombilla convencional debido a que no depende de un filamento.

Otra ventaja es su potencia, al mejorar la visibilidad en carretera, aunque puede deslumbrar a otros conductores que se encuentran en la zona si no es adecuada de la manera correcta.

Finalmente, se encuentran las luces láser, las cuales son la última innovación en tecnología de iluminación automotriz. Estas se encargan de utilizar diodos láser para poder generar un haz de luz intenso y altamente enfocado.

El alcance del haz de luz supera la mayoría de las demás formas de iluminación que existen en el mercado, lo que brinda una gran visibilidad para el conductor.