Luces diurnas del carro: ¿cuál es su función y cuándo utilizarlas correctamente?

Usualmente, cuando uno conduce en horas de la noche, lo más primordial para evitar algún accidente o daño es prender las luces del carro, ya que permiten mejorar la visibilidad de la vía y los vehículos que están al frente de uno.

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Dentro del sistema de un vehículo, se encuentran por lo menos 8 tipos de luces, entre ellas las altas, las bajas, las antiniebla, las traseras, las de señalización o intermitentes, las de frenado, las de emergencia y, finalmente, las diurnas.

Esta última representa un rol único que ayuda a ofrecer una mayor claridad al manejar en el volante. De acuerdo con la marca de carros surcoreana KIA, las luces LED diurnas son unas iluminaciones que funcionan en todo momento en el que el auto se encuentre en marcha durante el transcurso del día.

Esto facilita que, por medio de la tecnología LED, aquellos peatones, ciclistas, vehículos y motociclistas se percaten de la presencia de carros con luces diurnas.

La manera en que funcionan estas iluminaciones es que no alumbran hacia la vista delante del carro, sino que apuntan hacia sitios más bajos, tal como lo hacen los faros y luces antiniebla.

¿Cuáles son los beneficios de las luces diurnas?

La mayor ventaja que presenta al portar luces diurnas es su ayuda a prevenir accidentes de tránsito. Usualmente, varios de estos casos ocurren tras la mala visibilidad, que incluso pasan a plena luz del día.

Portar las luces diurnas permite que el vehículo tenga mayor visión sin que moleste o afecte a otros conductores, lo cual ocurre con las luces de alta intensidad. Esto provoca que haya menores índices de siniestros viales y choques en vías.

El uso de luces diurnas puede contribuir a disminuir accidentes relacionados con problemas de visibilidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el Centro de Investigación de Accidentes de la Universidad de Monash en Australia, los accidentes de tránsito pueden reducirse en un 8,8% si los carros portan estos sistemas de iluminación

Cabe aclarar que las luces diurnas no afectan el consumo del combustible del carro, ya que estas utilizan bombillas de baja potencia, que usualmente son unidades de tipo LED de bajo consumo y que consumen menor energía que las bombillas tradicionales.

¿Qué ocurre si no funcionan las luces diurnas?

Si se presentan casos en los que las luces diurnas no comienzan a funcionar, esto es una señal de que la bombilla probablemente se fundió. En varios casos, las bombillas del auto comparten funciones, por lo que se aconseja probar si las demás luces del vehículo también presentan estas fallas.

En caso de que el problema de las luces siga persistiendo, lo más recomendable es dirigirse a un taller y ponerse en contacto con un mecánico para que revise el inconveniente.