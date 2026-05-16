Peatones y ciudadanos de Bogotá cada vez muestran índices de preocupación ante los incrementos de motociclistas que se movilizan por andenes y parques públicos de la ciudad.

Motocicletas que transiten por andenes serán inmovilizadas: 21 motos fueron detenidas tras reciente operativo en Bogotá

Varios de estos conductores realizan estas maniobras con el objetivo de evitar tráficos y congestionamientos viales. No obstante, generar esta acción provoca un riesgo para la seguridad vial de la capital de Colombia.

Ante ello, el distrito ha reiterado el llamado para realizar medidas de control al imponer multas e infracciones a aquellos motociclistas que se movilicen por estos espacios.

Asimismo, la Alcaldía informa a la ciudadanía que ellos mismos tienen la capacidad de denunciar a los motociclistas que transiten por las ciclorrutas o andenes de la capital, impulsando la ayuda comunitaria con el distrito

Estas son las maneras de denunciar cuando un motociclista conduzca por andenes en Bogotá

Aquellos ciudadanos que observen que un motociclista comienza a movilizarse por un andén, cicloruta o por zonas peatonales, pueden informar sobre la situación por medio de la Línea 123 o comentándolo a las autoridades de tránsito más cercanas.

Para ofrecer un mayor detalle que permita identificar más rápido a los responsables, se aconseja tener en cuenta varios aspectos clave como la placa de la motocicleta, las características del casco que porta el conductor (color y certificación de seguridad), la marca de la moto y su color y el lugar donde transcurrieron los hechos.

También se recomienda hacer uso de imágenes o videos para dar más detalle de los motociclistas que están cometiendo la infracción.

Las respuestas del distrito ante la movilización de motocicletas por andenes

La Alcaldía de Bogotá ha comenzado a realizar una serie de operaciones viales acompañada de las autoridades y agentes de tránsito para inmovilizar aquellas motos que se movilicen por estas zonas.

Los resultados más notables se presentaron el pasado 14 de mayo de 2026, donde un operativo, que tuvo la presencia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, provocó la incautación de 21 motocicletas en la localidad de Kennedy.

El alcalde Galán reiteró que estos controles se seguirán desarrollando en más localidades de la capital para garantizar la protección del espacio público.

Esta es la multa que una moto puede recibir si es detenida conduciendo por los andenes de Bogotá

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, transitar por los andenes de Bogotá genera una infracción tipo D05, la cual castiga al motociclista con una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Esto equivale a un precio aproximado de $1.750.000 pesos. El distrito reitera y hace una llamada para que los conductores respeten las zonas públicas de la capital y eviten utilizar atajos para llegar más rápido a sus destinos.