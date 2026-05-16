Este sábado, 16 de mayo, Bayern Múnich goleó a Colonia 5-1 en el Allianz Arena. Fue válido por la fecha 34 de la Bundesliga, última jornada de la competencia en esta temporada 2025-2026.

Le llegó competencia a Luis Díaz: Bayern Múnich “acordó los términos” con su nuevo fichaje

Bayern Múnich ya se había consagrado campeón matemático de la Bundesliga hace varias fechas atrás. Sin embargo, este sábado no solo levantó el trofeo, sino que también se hizo con un récord histórico que tenía Real Madrid.

Bayern Múnich llegó a los 122 goles en Bundesliga

Con la goleada a Colonia, Bayern Múnich llegó a 122 goles en Bundesliga. Es una cifra récord y se convierten en el equipo más goleador, en una temporada, en las cinco grandes ligas del continente europeo.

Así lo reveló ESPN, añadiendo que Bayern superó al Real Madrid en la temporada 2011-2012. Los merengues, para aquel curso, llegaron a los 121 goles en 38 partidos. Los bávaros lograron más en menos tiempo.

🔝 Superaron la cifra establecida por Real Madrid en la temporada 2011/12 de #LaLigaxESPN... ¡UNA COMPLETA LOCURA!



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Luis Díaz acabó siendo clave en esta marca del Bayern Múnich. Aunque no anotó este sábado ante Colonia, durante toda la temporada se reportó con 15 goles de esos 122. Además, aportó 17 asistencias en 32 partidos jugados en Bundesliga.

A la fecha, Bayern Múnich suma dos títulos en esta temporada: la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. El triplete aún puede ser posible, y para ello deberán vencer a Stuttgart en la gran final de la DFB Pokal.

El punto negro en esta campaña del Bayern Múnich fue la eliminación de Champions League, ante PSG, en semifinales, La orejona era el gran objetivo de los bávaros, pero no pudieron lograrlo. Queda para la siguiente campaña.

Goleada del Bayern Múnich a Colonia para levantar la Bundesliga

Los goles del Bayern Múnich, este sábado, fueron por obra de Harry Kane (x3), Tom Bischof y Nicolas Jackson. Por su parte, Said El Mala descontó para Colonia y puso el de la honra en el marcador del Allianz.

Luis Díaz jugó los 90′ y acabó asistiendo a Jackson en el último gol de la jornada.