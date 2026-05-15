Con esto salió Kompany sobre Luis Díaz, a un día del fin de Bundesliga: lo resumió todo

Durante el próximo sábado se dará la celebración formal por parte del Bayern Múnich y Luis Díaz del título de Bundesliga.

Dicho elenco con el colombiano a bordo son campeones desde hace ya varias jornadas, pero debían completar lo programado por la organización del torneo para poder alzar el trofeo. Esa oportunidad llegará este 16 de mayo, en Allianz Arena.

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Independiente si ganan, empatan o pierden los de Múnich ante su rival de turno, Colonia, la fiesta ya estará montada. Vincent Kompany, DT de los rojos hizo un análisis del fin del año deportivo con el guajiro como figura.

En la rueda de prensa previa al partido el belga mencionó al colombiano, quien terminará con el próximo juego su primer año vestido con los colores del Bayern Múnich.

Con los pies sobre la tierra debido a que aún le falta una final que aspira ganar, Kompany señaló: “Aún estoy esperando para hacer un resumen, todavía tenemos la final de la Copa muy importante, que juega un papel muy importante para nosotros”.

A pesar de mostrarse ambicioso por ganar más, sí dio crédito al arribo a principio de temporada de Lucho. El cafetero se convirtió en pieza fundamental del andamiaje de la maquinaria del Bayern.

”Hemos ganado mucho, hemos tenido muchas emociones y muchos jugadores se han desarrollado. Los que se han unido, nos han hecho más fuertes: Lucho Díaz o Lennart Karl, nos han dado algo extra, eso es un buen desarrollo”, dijo de quien será líder de Colombia en el Mundial 2026.

Desde ya le mandó un mensaje a su plantilla para que pensasen en que, así como la campaña que está por terminar fueron exitosos, en la siguiente lo sean aún más.

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”La vara está muy, muy alta y sigue siendo el objetivo que el próximo año también queramos desarrollarnos de nuevo”, apuntó.

Bayern Múnich dominó como suele hacerlo el balompié germano. Fue campeón de Supercopa, Bundesliga y el próximo 23 de mayo podría coronarse también en la Copa ante Stuttgart.

Si hubiese un saldo pendiente para los alemanes sería la Champions League, en la que eran favoritos hasta que se cruzaron con el campeón vigente, PSG, que jugará la final ante Arsenal a finales del mes en curso.

En Selección ya esperan a Lucho

Durante el jueves pasado Néstor Lorenzo decidió entregar la prelista de 55 jugadores convocados para elegir entre esos los 26 que irán al Mundial próximo.

Luis Díaz claramente aparece entre los delanteros, y será uno de los fijos que vaya. El guajiro es el de mejor momento en la élite, lo que lo convierte en la piedra angular del proceso en busca de una gran participación en la cita orbital.

Luis Díaz celebrando su gol contra Australia en el amistoso de la Selección Colombia. Foto: AP

El DT argentino le hace seguimiento a su joya de la que dijo: “Esperemos que termine su actividad en Bayern, acaba de ser papá y que venga con ganas. Seguramente va a venir bien, va a llegar muy bien porque estuve con él”.

“Es un jugador fuerte, está muy bien. La cabeza de él le pide jugar y eso es muy importante.Y Kompany lo ha cuidado en algunos momentos, ha sido complaciente con nosotros en ese sentido de que lo ha cuidado”, sumó Néstor Lorenzo.