Números de la suerte y predicciones de Nana Calistar para hoy, viernes 15 de mayo: se avecinan cambios importantes

Consultar el horóscopo diario se ha vuelto una costumbre para muchas personas, ya sea como guía, entretenimiento o una manera de conectar con sus emociones y expectativas sobre lo que podría traer el futuro.

Por eso, si quiere saber qué le deparan los astros para este viernes 15 de mayo, Nana Calistar lanzó su horóscopo con varios anuncios importantes.

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Horóscopo de hoy viernes 15 de mayo de 2026

Aries

“Tus números de la suerte son el 1, el 7 y el 9, y vienen cargados de energía fuerte, decisiones importantes y hasta uno que otro fregadazo emocional que te hará reaccionar. No puedes seguir confiando en cualquiera nomás porque te hablan bonito”.

Tauro

“Tus números de la suerte son el 5, el 2 y el 9, números que vienen marcando cierres de ciclos, encuentros inesperados y decisiones fundamentales en cuestiones del corazón. Ya es momento de que entiendas algo, mi ciela: si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer”.

Géminis

“Tus números de la suerte son el 4, el 6 y el 11, y vienen cargados de cambios importantes en el amor, mejoras económicas y decisiones que podrían cambiarte la vida. Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a darte cuenta de quién sí vale la pena”.

Cáncer

“Tus números de la suerte son el 2, el 7 y el 10, y vienen marcando cambios cruciales en cuestiones emocionales, económicas y familiares. Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a darte cuenta de lo fuerte que eres”.

Leo

“Tus números de la suerte son el 3, el 8 y el 1, y vienen marcando movimientos fuertes en dinero, decisiones y hasta cuestiones del corazón. Se ve nacimiento o embarazo dentro de la familia y, aunque al principio te agarre en curva la noticia, traerá mucha bendición y unión entre los tuyos”.

Virgo

“Tus números de la suerte son el 3, el 8 y el 5, y vienen marcando cambios importantes en tu economía, en tus relaciones y hasta en la manera en que te ves frente al espejo. Este mes la vida te va a poner varias pruebas enfrente para ver si ya aprendiste a dejar de arrastrarte por quien ni el “buenos días” te da con ganas”.

Libra

“Tus números de la suerte son el 3, el 7 y el 4, y vienen cargados de movimientos importantes en cuestiones de amor, dinero y decisiones que ya no puedes seguir aplazando. Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a entender que la paz mental vale más que andar rogando cariño o explicaciones”.

Escorpión

“Prepárate porque este día viene cargado de movimientos fuertes para ti, para que despiertes y dejes de seguir cargando situaciones que ya huelen más rancias que topper olvidado en el refrigerador. Tus números de la suerte son el 2, el 9 y el 6, y vienen marcando viajes, reconciliaciones, cambios económicos y decisiones importantes en el amor”.

Sagitario

“Tus números de la suerte son el 5, el 7 y el 12, y vienen marcando movimientos significativos en el amor, amistades y dinero. Traes una energía muy intensa estos días, de esas que atraen miradas, oportunidades y también uno que otro problema si no sabes controlar tus impulsos”.

Capricornio

“Tus números de la suerte son el 3, el 8 y el 9, y vienen cargados de movimientos fuertes en familia, dinero y decisiones importantes que llevas aplazando desde hace tiempo. Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a ver resultados de muchas cosas que antes parecían estancadas”.

Acuario

“Tus números de la suerte son el 1, el 6 y el 13, y vienen marcando cambios fuertes en el amor, movimientos familiares y decisiones que podrían cambiar por completo el rumbo de tu vida. Si tienes pareja, mucho cuidado porque los celos, inseguridades y terceras personas podrían convertirse en una bomba de tiempo”.

Piscis

“Tus números de la suerte son el 2, el 5 y el 11, y vienen marcando cambios importantes en trabajo, familia y cuestiones emocionales que te traerán más aprendizajes que dolores, siempre y cuando dejes de tropezarte con la misma piedra nomás porque ‘se veía diferente’”.