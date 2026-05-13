Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de mayo, según Walter Mercado

Para el jueves 14 de mayo, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener una guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los nacidos bajo este signo deberán evitar involucrarse en conflictos ajenos. La recomendación de los astros será mantenerse al margen de problemas que no les pertenecen y disfrutar más de los espacios sociales y familiares.

Números de la suerte: 23, 6 y 40.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro vivirá una etapa de mayor tranquilidad en el amor y las relaciones personales. Después de varios momentos de tensión familiar, llegará un periodo de estabilidad emocional.

Números de la suerte: 14, 2 y 18.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Más allá de lo físico, este signo buscará conexiones profundas y sinceras. La comunicación será fundamental para mantener el equilibrio emocional.

Números de la suerte: 6, 8 y 2.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La buena suerte acompañará a Cáncer durante esta jornada, especialmente en temas económicos y sentimentales. Los astros indican que podrían llegar ayudas inesperadas o noticias positivas relacionadas con el dinero y el amor.

Números de la suerte: 28, 37 y 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las responsabilidades familiares y sociales mantendrán ocupado a Leo durante el día. Los encuentros y actividades podrían abrir puertas importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Números de la suerte: 45, 30 y 43.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo tendrá mayor seguridad en asuntos laborales y de negocios. Será un buen momento para tomar decisiones importantes y fortalecer proyectos personales. En el hogar, la cooperación y el trabajo en equipo ayudarán a mantener la armonía.

Números de la suerte: 6, 10 y 9.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los excesos podrían afectar la salud de Libra si no aprende a encontrar equilibrio. Los astros recomiendan descansar adecuadamente, cuidar la alimentación y evitar situaciones de estrés innecesarias.

Números de la suerte: 36, 7 y 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio deberá prestar más atención a la manera en que maneja el dinero. Aunque existirán gastos importantes, también tendrá la capacidad de reorganizar sus finanzas y encontrar soluciones.

Números de la suerte: 33, 8 y 20.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La intuición y la inteligencia financiera de Sagitario estarán muy activas. Este signo podría detectar oportunidades positivas relacionadas con negocios o inversiones.

Números de la suerte: 15, 4 y 27.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aunque la buena fortuna acompañará a Capricornio, será importante evitar compras impulsivas o gastos innecesarios. Los astros sugieren valorar más los detalles emocionales y personales que los objetos materiales.

Números de la suerte: 48, 39 y 16.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La comunicación clara será fundamental para Acuario. Los malentendidos podrían generar tensiones si no expresa sus ideas correctamente. Personas influyentes o de mayor experiencia podrían brindarle apoyo económico o profesional.

Números de la suerte: 5, 1 y 12.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis comenzará a ver resultados positivos después de haber trabajado intensamente por sus objetivos. Llegarán reconocimientos, oportunidades y recompensas económicas.

Números de la suerte: 11, 15 y 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.