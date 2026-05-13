¿Campanas de boda? Carlos Báez y Francisca Estévez sorprenden al anunciar un paso muy importante de su relación

Los reconocidos actores colombianos Carlos Báez y Francisca Estévez han captado la atención de sus seguidores al confirmar el inicio de una nueva etapa en su vida personal. A través de sus plataformas digitales, la pareja compartió que han comenzado a vivir bajo el mismo techo, documentando los primeros momentos de su proceso de mudanza y adecuación de su nueva vivienda.

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Este paso representa la consolidación de un romance que, aunque se oficializó en 2024, todo parece indicar que inició varios años atrás en los sets de grabación de la La nieta elegida.

La noticia se dio a conocer principalmente a través de la cuenta oficial de Instagram de Carlos Báez, actor que recientemente destacó por su papel en la producción Klass 95. Báez publicó un carrusel de fotografías bajo el título “Días de mudanza… ¡Les iremos mostrando todo!”. En las imágenes, se observa a la pareja haciendo labores cotidianas como pintar paredes, desempacar cajas de libros y organizar los espacios de lo que será su nuevo hogar.

Por su parte, Francisca Estévez, protagonista de la serie de Netflix La primera vez, reforzó el anuncio reposteando la publicación. La interacción no solo confirmó la convivencia, sino que generó una ola de reacciones positivas entre sus colegas y seguidores, quienes destacan a la pareja como una de las más estables y queridas del entretenimiento joven en Colombia.

La historia de amor entre Báez y Estévez no fue inmediata, a pesar de haber trabajado juntos anteriormente. Según declaraciones entregadas por el actor en una entrevista, ambos se conocieron hace cuatro años durante las grabaciones de la telenovela La nieta elegida.

“Nos conocimos en La nieta elegida hace cuatro años… Realmente, ahí no compartimos tanto. En esa época ella tenía novio y yo tenía mi novia”, relató Báez durante la entrevista.

No fue sino hasta 2023, tras haber finalizado sus compromisos previos y coincidir en nuevos proyectos y espacios sociales, que el interés mutuo comenzó a transformarse en algo más profundo.

La pareja optó por la discreción durante los primeros meses de su noviazgo. Aunque se les veía juntos en eventos y redes sociales, la confirmación oficial llegó en 2024. Báez ha manifestado que compartir su vida con alguien que entiende las dinámicas de la actuación es una ventaja significativa.

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Para el actor, el hecho de que “Kika”, nombre cariñoso con el que se refiere a Estévez, sea parte de la industria facilita la comprensión de las jornadas extensas, los viajes y la exposición mediática. “Es una verdadera fortuna”, señaló, destacando la empatía que existe al compartir la misma profesión.

Con esta mudanza, los actores no solo comparten un espacio físico, sino que proyectan una estabilidad que resuena en una industria donde las relaciones suelen ser efímeras. Por ahora, la pareja ha prometido mantener informados a sus seguidores sobre los avances en la decoración y organización de su nuevo hogar.