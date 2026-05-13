Ella es la actriz que murió tras ser embestida por una moto en plena grabación; su hija presenció el fatal accidente

La industria del entretenimiento en Rusia se encuentra consternada tras la trágica muerte de la actriz e influencer Ksenia Dobromilova, quien falleció luego de ser atropellada por una motocicleta en plena grabación la noche del 5 de mayo.

El hecho, que le ha dado la vuelta al mundo debido a las impactantes circunstancias en las que ocurrió, fue registrado mientras se desarrollaba una escena de acrobacia con una moto.

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De acuerdo con el medio The Sun, “unas imágenes desgarradoras” dejaron en evidencia el momento exacto en el que el conductor de la motocicleta, identificado como Maxim Zaviryukha, de 34 años, termina embistiendo a la mujer durante la grabación.

Además, en las fotos se aprecia cómo la motocicleta queda completamente destruida tras el impacto, mientras que el conductor sale expulsado por encima del manubrio y termina chocando contra un vehículo.

Al momento del trágico accidente, Ksenia Dobromilova se encontraba agachada en la carretera filmando la acrobacia; sin embargo, el motociclista perdió el control y la atropelló en la calle Bolshaya Dorogomilovskaya, en la capital rusa.

Según reportes internacionales, la actriz estaba en la grabación de un comercial y, tras el impacto, habría sufrido un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas.

Aunque los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar de los hechos y varias personas intentaron auxiliarla con maniobras de reanimación, las graves heridas que sufrió Ksenia Dobromilova terminaron provocando su fallecimiento en la ambulancia de camino al hospital.

Su hija presenció el fatal accidente

Uno de los aspectos que más conmoción ha causado de este trágico hecho es que la pequeña hija de la actriz habría presenciado sus últimos momentos aquel 5 de mayo.

Por el momento, las autoridades rusas avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

La modelo, de 34 años, era reconocida por participar en campañas publicitarias y producciones audiovisuales en Rusia, donde logró construir una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

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El conductor permanece bajo la custodia de las autoridades

Mientras en redes lamentan la inesperada muerte de Ksenia, el conductor de la motocicleta que estuvo involucrada en el accidente permanece bajo arresto domiciliario, según informó la misma fuente.

El hombre sufrió lesiones leves, entre ellas golpes en el hombro y el brazo, además de un esguince de tobillo. Sin embargo, decidió rechazar la atención médica. Por ahora, deberá permanecer bajo prisión domiciliaria durante dos meses mientras avanzan las investigaciones y diligencias judiciales del caso.