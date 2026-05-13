Jessi Uribe se pronunció tras foto en la que supuestamente se le ve capturado tras entrevista: “Qué pesar”

Jessi Uribe es figura de la música popular en Colombia, se destaca por su estilo particular y por su trayectoria en la industria. El artista santandereano logró consolidarse como uno de los máximos representantes del género, cautivando al público con su potente voz, la intensidad de sus interpretaciones y el sello personal que imprime en cada una de sus canciones.

Jessi Uribe rompió el silencio sobre el “peso” que carga desde su polémica separación: “A mí la tristeza me generó fortaleza”

A lo largo de los años, el cantante ha conseguido mantenerse vigente gracias a propuestas musicales que conectan con las emociones de sus seguidores, además de shows en vivo caracterizados por la energía, la cercanía con el público y la entrega que demuestra en cada escenario.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una inesperada publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram, en la cual mencionó una noticia falsa que está circulando en plataformas digitales y engaña a los fanáticos.

El cantante de música popular realizó una dinámica de preguntas y respuestas, la cual sirvió para que una persona soltara una interrogante: “¿Cómo que estás capturado?”.

Jessi Uribe no dudó en pronunciarse, compartiendo la imagen a la que se refería su seguidor. La postal supuestante lo muestra con dos policías, con las manos atrás y en un espacio cerrado.

El post dice: “Última hora: hace 5 minutos Jessi Uribe fue detenido en plena entrevista bajo investigación”. La página se hacía pasar por una cuenta de entretenimiento de Instagram.

El artista aclaró que esto es un montaje, una completa mentira, sintiendo “pesar” por quienes dedican su tiempo a engañar.

“La gente tiene el demonio adentro, qué pesar. Dios los libre”, escribió.

Jessi Uribe aclaró noticia falsa Foto: Instagram @jessiuribe3

En otros contenidos dejó claro que está junto a Paola Jara y su hija, disfrutando de un espacio en familia, lejos de las cámaras. De hecho, mencionó que por culpa de la gente decidió cerrarse y alejar su matrimonio del foco mediático.