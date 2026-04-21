Jessi Uribe sorprendió al subir al escenario junto a J Balvin y le dejó mensaje: “Canté con el monstruo, aún no me la creo”

En el marco del Ciudad Primavera Tour de J Balvin, el protagonismo del paisa no solo estuvo en la puesta en escena, sino que Jessi Uribe fue el centro de uno de los momentos más significativos de la noche, al ser invitado por Balvin para llevar el sonido popular colombiano a un escenario de alcance global.

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Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la interpretación de Sigo Extrañándote en versión cumbia por parte de ambos artistas, como homenaje a Bucaramanga, ciudad natal de Jessi Uribe y considerada la capital de este género.

J Balvin en Cúcuta con su tour 'Ciudad Primavera'. Foto: @gabydeimeke

La elección del tema tuvo además un significado especial para J Balvin, ya que fue con esta canción que conoció a su esposa, Valentina Ferrer, aportando una carga emocional al encuentro.

La presentación continuó con la aparición de un mariachi en tarima, con el que el artista bumangués interpretó Dulce Pecado y Coqueta, canciones que el público cantó al unísono, reafirmando la fuerza de la música popular colombiana en un escenario de alcance global.

La presencia de Jessi Uribe en esta gira no responde a una colaboración puntual, sino a un reconocimiento a una trayectoria que ha transformado el alcance del género regional colombiano.

Desde Bucaramanga, el artista ha marcado un antes y un después al convertirse en el primer exponente del género en abrir camino en escenarios internacionales de alto nivel, incluyendo los Grammy Awards en su versión anglo, logrando posicionar la música popular colombiana en una conversación donde históricamente no tenía presencia.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, Jessi Uribe publicó el video del momento, y lo acompañó con un emotivo mensaje.

“Canté con el monstruo @jbalvin en mi tierra y fue increíble, aún no lo creo. Esta versión ya me la soñé con él, y Dios es bueno conmigo y me cumple los sueños. Lo declaro, amén”, se lee en el post.

Este encuentro en tarima evidencia un punto de unión en la industria. La música popular, históricamente asociada a circuitos más locales, hoy comparte espacio con propuestas globales, ampliando su visibilidad y validando su lugar dentro de la conversación musical contemporánea.

Más allá del espectáculo, la participación de Jessi Uribe reafirma la importancia de construir escenarios donde suenen distintas identidades sonoras.

Su presencia no solo representa a un género, sino a una región, a una historia y a una forma de narrar el país desde la música.

Así, el Ciudad Primavera Tour se consolida como una plataforma que no solo reúne artistas, sino que proyecta la riqueza cultural de Colombia a través de sus voces más representativas.

En este contexto, Jessi Uribe se posiciona como un protagonista clave en la apertura y expansión del regional colombiano hacia nuevos públicos y escenarios.