J Balvin hizo historia en Bucaramanga: se destapó la millonaria suma de dinero que movió su concierto

La gira de estadios de J Balvin sigue dejando huella en Colombia y Bucaramanga se convirtió en una de sus presentaciones más destacadas. La capital santandereana celebró la llegada del cantante y evidenció el alcance cultural y económico de este tipo de eventos.

Más de 30 mil asistentes llegaron el estadio Américo Montanini en una noche que registró lleno total. El show hizo parte de Ciudad Primavera, una propuesta que ha venido recorriendo diferentes ciudades colombianas y que va más allá del espectáculo musical.

J Balvin rompió importante récord con su tour ‘Ciudad Primavera’: no contuvo las lágrimas

En Bucaramanga, J Balvin también protagonizó varios momentos fuera del escenario que llamaron la atención de sus seguidores. Entre ellos, una visita al Asilo San Javier y recorridos por distintos sectores de la ciudad, actividades que fueron ampliamente compartidas en redes sociales y que mostraron una faceta más cercana del artista.

La noche estuvo acompañada por una variada nómina de invitados que complementaron la experiencia del público. Riko, Fusión Perreo, Nio, Jory Boy, Dálmata, Jessi Uribe y el dúo Alexis y Fido se sumaron a la programación musical, aportando diversidad de sonidos y manteniendo la energía del evento en lo más alto durante toda la jornada.

Más allá del impacto en el entretenimiento, el concierto también dejó cifras significativas para la economía local. De acuerdo con datos de Fenalco, el movimiento económico generado osciló entre los 8.000 y 15.000 millones de pesos. La ocupación hotelera alcanzó cerca del 70 %, impulsada en gran parte por la llegada de visitantes de distintas regiones del país.

Otros sectores también se vieron beneficiados. Restaurantes reportaron incrementos en sus ventas que oscilaron entre el 15 % y el 30 %, mientras que el transporte y el comercio registraron crecimientos cercanos al 15 %.

J Balvin con su tour 'Ciudad Primavera'. Foto: @gabydeimeke

Asimismo, se generaron más de 2.000 empleos temporales en áreas como logística, seguridad, ventas y servicios, evidenciando el impacto integral de este tipo de espectáculos.

Tras su exitoso paso por Bucaramanga, la gira de J Balvin continuará su recorrido por Barranquilla y Cartagena, ciudades que se preparan para recibir uno de los shows más ambiciosos del año en Colombia.