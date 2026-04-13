J Balvin rompió importante récord con su tour ‘Ciudad Primavera’: rompió en llanto en pleno show

J Balvin volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música latina. Esta vez, no solo por su despliegue artístico, sino por un momento profundamente humano que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera reciente.

En medio de su gira Ciudad Primavera, el artista paisa rompió un récord de asistencia en Cúcuta y, al mismo tiempo, no pudo contener las lágrimas frente a miles de seguidores que llegaron al Estadio General Santander.

Ryan Castro confiesa su pasado como mesero y fan de J Balvin: “Ahorré mucha plata para ir al concierto de él”

La presentación, que hizo parte de su recorrido por varias ciudades del país, reunió a más de 30 mil personas, convirtiéndose en el evento con mayor asistencia en la historia de la capital nortesantandereana.

Hasta ahora, los números más altos en Cúcuta los habían registrado artistas como Vicente Fernández, con cerca de 26 mil asistentes, y Silvestre Dangond, con alrededor de 23 mil. Sin embargo, el fenómeno que generó el intérprete de Mi gente dejó claro que su convocatoria atraviesa generaciones y estilos, consolidando un vínculo especial con el público colombiano.

El show, que se extendió por más de cuatro horas, fue descrito por asistentes y organizadores como una experiencia sin precedentes para la ciudad. Luces, escenografía, efectos visuales y un repertorio cargado de éxitos hicieron parte de una apuesta que llevó un estándar internacional a un lugar que pocas veces recibe este tipo de montajes.

Más allá de la música, el impacto también se sintió en la economía local, con un movimiento económico cercano a los 24 mil millones de pesos, impulsando sectores como el turismo, la hotelería y el comercio.

Valentina Ferrer se pronunció tras su detención en filtros de seguridad en concierto de J Balvin; la escena se volvió viral

El momento más recordado de la noche fue cuando el artista, visiblemente conmovido, se dirigió al público para agradecer el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Antes de que se acabe el show show, quiero agradecerles a todos ustedes por las bendiciones, por la buena vibra, por haberme acompañado en los años de mi carrera, en las buenas y en las malas”, dijo desde el escenario.

Agregó: “Normalmente, cuatro horas de show no se ven en ningún lado. Gracias por estar con nosotros, por disfrutarlo, por cantar con nosotros. Espero que hoy cuando lleguen a la casa digan: ‘Qué chimba la pasamos con José, qué chimba la pasamos con su equipo de trabajo, con el show’. Y que sea un recuerdo más que la música y que la tarifa. Los quiero mucho, los amo, los agradezco. Gracias por estar conmigo durante tantos años”, dijo con emoción.

Con Ciudad Primavera, J Balvin no solo está recorriendo el país con una propuesta ambiciosa, sino que también está apostando por descentralizar los grandes conciertos, llevando este tipo de experiencias a ciudades intermedias que históricamente han estado fuera del circuito principal.