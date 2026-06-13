Nick Reiner pide acceso a millonaria herencia familiar para financiar su defensa por el asesinato de sus padres

Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner, solicitó ante un tribunal de California el acceso a un fondo fiduciario valorado en al menos 1,5 millones de dólares con el fin de financiar su defensa legal mientras enfrenta un proceso penal por el asesinato de sus padres. De acuerdo con la petición judicial, el hombre de 32 años sostiene que los administradores del fideicomiso, creado por sus padres para su beneficio, han retenido recursos que, según los términos del acuerdo, debieron ser entregados cuando cumplió 30 años.

“Es demasiado devastador”, hijo mayor de la familia Reiner habla por primera vez sobre asesinato de sus padres

Su equipo jurídico argumenta que la negativa carece de fundamento legal y recuerda que Reiner se ha declarado inocente, por lo que tiene derecho a utilizar sus propios recursos para costear abogados y cubrir necesidades básicas mientras permanece detenido. Reiner está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, ocurridas en diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Actualmente, el proceso penal continúa en etapa preliminar y la próxima audiencia judicial está programada para el 15 de septiembre de 2026, fecha en la que se espera que el caso avance hacia una eventual fase de juicio.

Abrirá Colombiamoda

Colombiamoda 2026 reveló los primeros detalles su edición número 37 en Medellín. Foto: Inexmoda

La diseñadora colombiana Manuela Álvarez será la encargada de la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026 con Oh My Heart, una colección concebida como una experiencia sensorial que explora la vulnerabilidad, el quiebre y la expansión emocional a partir de la canción homónima de R.E.M. La propuesta, presentada por su firma MAZ el lunes 27 de julio, reunirá moda, artesanía, ciencia y música en una puesta en escena dividida en cuatro actos cromáticos, negro, rojo, azul Klein y blanco, acompañados por una composición original interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.

Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026 con ‘Oh My Heart’, una colección sobre la resiliencia del corazón

La colección incorpora cerca de diez técnicas artesanales desarrolladas junto a comunidades de distintas regiones del país. La elección de Manuela Álvarez para inaugurar la principal feria de moda de América Latina coincide con un momento de amplio reconocimiento internacional en su carrera. La creadora fue seleccionada entre los 20 semifinalistas del prestigioso Premio LVMH para Jóvenes Diseñadores, uno de los galardones más importantes de la industria global de la moda, que recibió más de 2.400 postulaciones de todo el mundo. Colombiamoda 2026 se llevará a cabo del 25 al 31 de julio en Medellín.

¿Juntos?

Foto: GETTY IMAGES/ AFP

Los rumores sobre un posible romance entre la actriz de Euphoria Alexa Demie y el cantante puertorriqueño Bad Bunny han crecido, especialmente después de que se viralizara una fotografía en la que aparentemente ambos caminaban juntos por las calles de Los Ángeles. Sin embargo, distintas verificaciones realizadas por medios internacionales demostraron que la fotografía no era auténtica y solo había sido un montaje hecho con IA a partir de dos fotografías tomadas en momentos diferentes: una de Bad Bunny captada en 2023, cuando salía de un restaurante en West Hollywood, y otra de Alexa Demie tomada en 2024 durante un evento social en Los Ángeles.

En medio de los rumores que la unían al puertorriqueño, la actriz de 35 años también tuvo que desmentir versiones que aseguraban que planeaba retirarse de la actuación tras el fin de la tercera y última temporada de Euphoria. Demie dejó claro que no tiene intención de abandonar Hollywood, aunque prefiere mantener en reserva sus próximos proyectos profesionales.

Demandado por abuso

Foto: AFP

El rapero Kanye West vuelve a estar en el ojo del huracán luego de conocerse una nueva acción judicial en su contra presentada por la modelo y actriz Jenn An, exconcursante de America’s Next Top Model, quien lo acusó de haberla agredido sexualmente durante la grabación del videoclip de In For The Kill, de la banda La Roux, realizada en septiembre de 2010 en el hotel Chelsea de Nueva York. Según la demanda, An participaba como modelo en el rodaje cuando West supuestamente la seleccionó para una escena adicional y habría cometido actos de naturaleza sexual frente al equipo de grabación.

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La denunciante sostiene que el artista la sujetó por el cuello y simuló actos sexuales forzados ante las cámaras, hechos que, según su versión, ocurrieron sin su consentimiento. La demanda fue presentada bajo la legislación de protección contra la violencia motivada por género del estado de Nueva York y también incluye como demandados a empresas vinculadas a la producción del videoclip, a las que se les atribuye no haber garantizado condiciones seguras durante el rodaje. Jenn An asegura que decidió acudir a la justicia más de una década después de los hechos para buscar reparación y establecer responsabilidades.

Vuelven los zombis

Foto: AFP

Más de una década después del estreno de Guerra Mundial Z, Paramount Pictures confirmó oficialmente el regreso de la franquicia. El anuncio se realizó durante la presentación del estudio en CinemaCon 2026, celebrada en Las Vegas, donde la compañía informó que una nueva película basada en el universo creado por Max Brooks se encuentra nuevamente en desarrollo tras años de cancelaciones y cambios de rumbo. La noticia marca la resurrección de un proyecto que había sido archivado en 2019 y que durante años permaneció en incertidumbre.

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La primera entrega, protagonizada por Brad Pitt y estrenada en 2013, se convirtió en un fenómeno global al recaudar más de 540 millones de dólares en taquilla, cifra que la mantiene como la película de zombis más exitosa de la historia del cine comercial. Además de su éxito financiero, la producción obtuvo reconocimiento en distintos circuitos de premios técnicos y consolidó su estatus como una de las superproducciones más influyentes del género en el siglo XXI. Se espera que la fecha de estreno sea en 2028.

Rodaje pausado

Foto: AFP

La producción de la tercera temporada de la serie de HBO The Last of Us entró en una pausa temporal que ha tomado por sorpresa a los seguidores de la adaptación basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog. La información se conoció luego de que registros de producción en la provincia de Columbia Británica, Canadá, revelaran que el rodaje permanecerá detenido entre el primero y el 28 de junio de 2026.

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Aunque HBO no ha emitido un comunicado detallando los motivos de la interrupción, medios especializados como Daily Mail señalan que la medida estaría relacionada con la logística y las afectaciones derivadas de la celebración del Mundial de Fútbol de 2026, torneo del que Vancouver será una de las ciudades anfitrionas. Pese a la pausa, no hay indicios de cancelación ni de retrasos significativos en el calendario general de producción. La tercera entrega, que tendrá un mayor protagonismo de Abby, personaje interpretado por Kaitlyn Dever, comenzó a filmarse en marzo de 2026 y mantiene como objetivo un estreno en 2027, según han indicado ejecutivos de HBO.