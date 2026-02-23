Nick Reiner se declaró inocente del asesinato de sus padres y el juez tomó importante decisión

Nick Reiner, el hijo de 32 años de la estrella de Hollywood Rob Reiner y Michele Singer Reiner, se declaró inocente el lunes de dos cargos de asesinato en primer grado más de dos meses después de sus muertes, negando por primera vez que haya apuñalado fatalmente a sus padres.

La abogada de Reiner, la defensora pública adjunta Kimberly Greene, presentó la declaración en su nombre mientras él se encontraba detrás de un vidrio en un área de custodia cerrada de la abarrotada sala del tribunal de Los Ángeles.

El tercero de los cuatro hijos de Rob Reiner, Nick Reiner, ha estado detenido sin derecho a fianza desde su arresto, horas después de que el querido actor y director Reiner y la fotógrafa Singer fueran encontrados muertos el 14 de diciembre en su casa en la exclusiva sección de Brentwood en Los Ángeles.

Se revelan nuevo detalles sobre el brutal asesinato de Rob y Michele Reiner. Foto: Instagram @michelereiner

Reiner compareció ante el tribunal con la cabeza rapada y vello facial claro, vestido con uniforme marrón de presidiario. Habló brevemente con su abogado a través del cristal antes de que el juez diera inicio a la audiencia. En un momento dado, se abrió una puerta baja del recinto y se agacharon para hablar cara a cara. Durante la audiencia, solo habló para responder afirmativamente cuando el juez le preguntó si renunciaba a su derecho a que los siguientes pasos del caso se llevaran a cabo con celeridad.

Reiner no llevaba la bata de prevención del suicidio que usó en su primera comparecencia ante el tribunal en diciembre, días después del asesinato de sus padres. Era la tercera vez que debía declararse culpable o inocente, pero los problemas en torno a este caso tan importante y muy seguido, incluyendo un sorprendente cambio de abogados defensores, lo impidieron hasta el lunes.

Nick Reiner era esquizofrénico y se volvió “errático y peligroso” después de que médicos le cambiaran medicamento psiquiátrico

El juez le dijo a Reiner que regresara a la corte el 29 de abril para programar una audiencia preliminar donde los fiscales presentarán evidencia y un nuevo juez decidirá si es suficiente para que Reiner vaya a juicio.

El caso ahora será manejado por el veterano juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Sam Ohta. En los últimos años, ha llevado ante su tribunal numerosos casos destacados de asesinato, homicidio involuntario y corrupción pública, pero ninguno ha atraído la atención mediática nacional que este caso ha tenido.

El fiscal de distrito, Nathan Hochman, declaró fuera del tribunal que su oficina aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte para Reiner. Hochman añadió que la decisión sobre la pena de muerte “pasa por un proceso muy riguroso. Analizaremos todas las circunstancias agravantes y atenuantes”.

La declaración de no culpabilidad de Reiner es común para los acusados ​​​​penales en esta etapa del caso, cualquiera que sea su plan a largo plazo.

El exabogado de Reiner, el prestigioso abogado privado Alan Jackson, tuvo que abandonar el caso en la audiencia anterior, alegando razones ajenas a su voluntad y a la de su cliente que la ética le impedía revelar. Sin embargo, al despedirse, declaró rotundamente que “según las leyes de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”, postura oficializada con la declaración de Reiner el lunes.

Las autoridades no han dicho nada sobre los posibles motivos y las filtraciones en el caso han sido prácticamente inexistentes en ambos lados, dejando algunas de las preguntas más básicas sobre el asesinato sin respuesta pública.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fallecieron a causa de múltiples lesiones por objetos punzantes, según informó el médico forense del condado de Los Ángeles en sus hallazgos iniciales. Las autoridades indicaron que fueron asesinados horas antes de que se descubrieran los cuerpos. Una orden judicial ha impedido la divulgación pública de más detalles.

El fiscal de distrito adjunto Habib Balian dijo el lunes que su oficina todavía está esperando el informe completo de la autopsia del médico forense, pero todas las demás pruebas han sido entregadas a la defensa.

Rob Reiner fue un director prolífico, cuya obra incluyó algunas de las películas más memorables e inolvidables de los años 80 y 90. Entre sus créditos se incluyen This is Spinal Tap, Stand By Me, Algunos hombres buenos y Cuando Harry conoció a Sally..., durante cuya producción conoció a la fotógrafa Michele Singer. Se casaron poco después y estuvieron casados ​​durante 36 años.

*Con información de AP.