¿Quién es el famoso abogado que defiende a Nick Reiner por el presunto asesinato de sus padres y quién paga por sus millonarios honorarios?

El hijo del director compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles acusado por el asesinato de sus padres, aunque su audiencia de imputación fue pospuesta.

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 4:32 p. m.

¿Quién es el famoso abogado que defiende a Nick Reiner por el presunto asesinato de sus padres y quién paga por sus honorarios? Foto: MediaNews Group via Getty Images

Nick Reiner, hijo del legendario director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, enfrenta graves acusaciones por el presunto doble homicidio de sus padres en su lujosa residencia de Brentwood, Los Ángeles.

El macabro crimen ha conmocionado a Hollywood y al mundo entero desde que se revelaran que el domingo 14 de diciembre de 2025 los cuerpos sin vida de Rob y Michel fueran encontrados en la mansión familiar.

Horas después, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado cerca del campus de la Universidad del Sur de California. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman lo acusa de dos homicidios en primer grado con uso de arma mortal, agravados por múltiples víctimas, lo que podría llevar a cadena perpetua o pena de muerte.

Mientras tanto, Nick permanece en la cárcel Men’s Central Jail sin fianza, y su primera comparecencia formal está fijada para el 7 de enero de 2026, tras un aplazamiento por motivos médicos.​​

Hijo del cineasta Rob Reiner comparece por primera vez en la corte por parricidio y se revelan más pruebas del caso Quedó grabado el momento en el que Nick pa
NEW YORK, NY - MAY 04: Nick Reiner attends AOL Build Speaker Series at AOL Studios In New York on May 4, 2016 in New York City. (Photo by Laura Cavanaugh/FilmMagic) Foto: FilmMagic

A pocos días del crimen se conoció que Alan Jackson será el abogado defensor de Nick Reiner. Fue el mismo Jackson quien confirmó su rol ante la prensa el 16 de diciembre a las afueras de la Corte Superior de Los Ángeles, enfatizando que su cliente no estaba autorizado médicamente para presentarse ese día. El abogado ha asegurado que impugnará la solidez de los cargos en contra de Nick a través de una defensa “sin cuartel”.​​

La asignación de Jackson ha llamado la atención dado el reconocimiento del mismo en California. Antes de defender a celebridades, Jackson fue fiscal estrella en la Oficina del District Attorney del condado de Los Ángeles. Allí, lideró la condena por asesinato del productor musical Phil Spector en 2009, un caso que marcó su ascenso en el mundo judicial. En 2012, se postuló sin éxito al cargo de fiscal de distrito, pero su salto a la fama se dio gracias a la defensa privada de famosos.

La Policía arresta al hijo de Rob Reiner y lo acusa de apuñalar al famoso director y a su esposa, en su casa de Los Ángeles

Jackson, es socio del prestigioso bufete Werksman Jackson & Quinn LLP, ha representado a figuras controvertidas como el actor Kevin Spacey, en un caso de agresión sexual en Massachusetts que se desestimó en 2019 tras el retiro de la acusación; también a Harvey Weinstein, en su juicio por violación en Los Ángeles, donde pese a la condena a 16 años, Jackson ganó visibilidad nacional; y Karen Read, a quien logró absolver en 2024 de matar a su novio, un policía, en un veredicto que generó revuelo mediático y un perfil en Vanity Fair.

El director Rob Reiner y su hijo Nick Reiner asisten a AOL Build Presents: "Being Charlie"
El director Rob Reiner y su hijo Nick Reiner asisten a AOL Build Presents: "Being Charlie" Foto: Getty Images

Actualmente, también defiende a Fraser Michael Bohm, acusado de un accidente vial mortal en Malibú que cobró cuatro vidas de estudiantes de Pepperdine. Su estilo agresivo y su conocimiento íntimo de las fiscalías lo convierten en una “pesadilla”, como lo describen colegas en reportes de The New York Times.​

Revelan detalles escalofriantes del asesinato del director Rob Reiner y su esposa: el lugar estaba “cubierto de sangre”

Otro tema que ha empezado a llamar la atención en el caso y que se mantiene como un enigma a la fecha es quién paga por los honorarios de Jackson, los cuales pueden superar al millón de dólares. Al no tratarse de un abogado designado por el tribunal, los detalles financieros de la defensa no han sido revelados por la familia Reiner, por el propio Jackson ni por documentos judiciales.

Algunas especulaciones apuntan a donantes anónimos de Hollywood o fondos de emergencia de allegados. En entrevistas con CNN y ABC7, Jackson ha evadido preguntas financieras, enfocándose en “la presunción de inocencia” de Nick.





