Ataque sicarial contra una mujer y un hombre en Bogotá deja un muerto: la Policía entregó detalles

Este martes, 28 de abril, se presentó otro hecho sicarial en Bogotá, más exactamente en el barrio Betania, ubicado en la localidad de Usme.

De acuerdo con información de la Policía, un sicario llegó a la zona y disparó su arma de fuego contra un hombre y una mujer, quienes inicialmente quedaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital de Meissen.

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Ya en el hospital, la mujer murió debido a la gravedad de las heridas, mientras que el hombre se debate entre la vida y la muerte.

“La Policía Nacional lamenta informar los hechos ocurridos en el barrio Betania donde resultan lesionadas dos personas por arma de fuego”, dijo el teniendo coronel Luis Gabriel Pardo Rodríguez.

En el lugar donde ocurrió el hecho sicarial, las autoridades encontraron un revolver. Al parecer, se trataría de la misma arma de fuego que utilizó el asesino contra las dos personas que, se presume, serían familiares.

“En el lugar de los hechos fue recolectada un arma de fuego traumática tipo revólver, como elemento material probatorio”, agregó el oficial de la Policía.

Ahora, apoyados en cámaras de seguridad del sector, las autoridades tratan de dar con el paradero del asesino.

Por otra parte, en las últimas horas, un hombre de aproximadamente 34 años fue asesinado a bala en el barrio El Remanso, localidad de Bosa.

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Información preliminar da cuenta que el hombre, al parecer, llegaba a su casa cuando fue atacado a bala por el asesino que lo estaba esperando en el sector.

Tras el ataque a bala, el hombre murió en el lugar. Luego, al sector arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación que permita capturar al asesino.

Por el momento, se desconoce la identidad de las tres personas involucradas en esos recientes hechos de sangre en la ciudad.