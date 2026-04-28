Aparece video de los últimos minutos con vida del extranjero Nuchem Yisrael Eber

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad se han convertido en piezas fundamentales para reconstruir los últimos momentos con vida de Nachum Yisrael Eber.

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El ciudadano estadounidense, de 51 años, fue reportado como desaparecido el pasado martes 21 de abril y su cuerpo fue plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal este martes 28 de abril, tras haber ingresado a las instalaciones forenses el miércoles anterior.

Los registros audiovisuales sitúan a Yisrael Eber en el barrio Niza, dentro de la localidad de Suba, al norte de la capital. En las grabaciones compartidas por Citytv, se observa al hombre salir de un inmueble residencial vistiendo prendas negras y una boina del mismo tono.

Las secuencias captan el instante en que el ciudadano abandona la vivienda y toma dirección hacia la vía pública, siendo este el último registro visual que se tiene antes de que se perdiera el contacto con su familia.

Video clave: cámaras de seguridad captan los últimos pasos del rabino Nachum Eber en Bogotá Foto: City TV

¿Qué hacía Yisrael Eber en Bogotá?

Nachum Yisrael Eber era un rabino de la comunidad jasídica de Belz, residente en el sector de Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con información de organizaciones comunitarias, su presencia en Colombia respondía a una labor de apoyo espiritual y educativo dirigida a grupos religiosos emergentes en la región.

Su desaparición activó un operativo de búsqueda coordinado entre sus allegados y la Policía Nacional durante siete días.

Aunque inicialmente se contempló que el deceso ocurrió en el perímetro urbano de Bogotá, reportes recientes indican que el hallazgo del cuerpo se produjo en una zona apartada en los límites de la ciudad.

Medicina Legal trabajó durante la última semana en las pruebas dactilares y forenses necesarias para confirmar su identidad, proceso que culminó este martes.

Imagen del rabino Nuchem Yisrael Eber difundida tras su desaparición. Foto: Tomado de internet

Investigación por presunto homicidio

Las autoridades locales han orientado la investigación hacia un posible caso de homicidio derivado de un hurto. Informes preliminares sugieren que el cuerpo presentaba rastros de violencia extrema al momento de ser encontrado en sectores periféricos de la capital.

Este componente ha llevado a las unidades de inteligencia a revisar minuciosamente las rutas de transporte y los posibles acompañantes del rabino tras su salida del barrio Niza.

Entidades internacionales y líderes locales de su comunidad adelantan los trámites necesarios para la repatriación de los restos a Estados Unidos.

El objetivo es cumplir con las tradiciones de sepultura de su fe en Nueva York. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación mantiene el caso bajo reserva, a la espera de nuevos resultados periciales que permitan establecer las causas exactas del fallecimiento y la identidad de los responsables.