“En un armario y con múltiples golpes”: así fue encontrado el cuerpo de un rabino en el sur de Bogotá

Nuchem Aber, un rabino de una comunidad religiosa que estaba en Bogotá, fue encontrado muerto, luego de que sus familiares y amigos reportaran su desaparición desde el pasado 21 de abril. En las últimas horas se conocieron detalles perturbadores.

Hallaron muerto en Bogotá a Nuchem Yisrael Eber, rabino de la comunidad jasídica que había sido reportado como desaparecido

Una llamada a la línea de emergencia alertó a la Policía en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, que tras una actividad de verificación ubicó el cuerpo de la víctima en un armario con evidentes signos de violencia: “varios golpes” repartidos por el cuerpo.

Medicina Legal confirmó que el cuerpo fue remitido al instituto y, tras los estudios forenses, fue posible lograr su identificación. Se trata efectivamente de Nuchem Aber, la persona que fue reportada como desaparecida.

Medicina Legal confirmó la identidad de la víctima. Foto: César Flechas - Semana

La Fiscalía abrió una investigación por el delito de homicidio y avanza en los actos de verificación que incluirán el reporte de Medicina Legal con las causas de la muerte y los datos preliminares que advierten “múltiples golpes” en el cuerpo de la víctima.

Nuchem Aber fue visto por última vez con vida en los alrededores del barrio Niza, en la localidad de Suba, lo que llama la atención, pues su cuerpo fue encontrado en el sur de Bogotá, a más de 10 kilómetros de distancia y en una zona que, se supone, el rabino no conocía.

Las autoridades han sido muy herméticas con la información sobre este caso. Los datos se conocen de manera fragmentada y no hay mayor información que permita explicar lo ocurrido.

Nuchem Aber, rabino reportado como desaparecido en Bogotá. Foto: Suministrada

Los resultados de Medicina Legal serán determinantes para conocer las causas de la muerte y de esta forma orientar la investigación. Los videos de seguridad recuperados por los investigadores también permitirán conocer qué ocurrió con el rabino, y cómo, si estaba en la localidad de Suba, terminó en Kennedy.