Golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en Antioquia

El Ejército confirmó la captura de quien sería un importante enlace entre las disidencias de las Farc que delinquen en Cauca y Antioquia.
Se trata de alias el Flaco o Choroto, quien, de acuerdo con la inteligencia militar, servía como conector criminal entre las disidencias de alias Iván Mordisco —autoras de la escalada terrorista en Cauca— y la estructura 18 que delinque en Antioquia.
“El capturado era requerido por las autoridades por los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado”, indicó el Ejército.
Agregó la autoridad militar que “el capturado se desempeñaba como cabecilla de finanzas de esta estructura ilegal, coordinaba actividades de testaferrato, reclutamiento ilícito y mantenía un enlace directo con el Bloque Occidental Jacobo Arenas, de la facción de alias Iván Mordisco que agrupa a las estructuras residuales que delinquen en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca”.
Así mismo, indicó el Ejército que “de acuerdo con las autoridades, este individuo tenía una participación clave en la compra y comercialización de estupefacientes, así como en el reclutamiento ilícito, principalmente de menores de edad, a quienes captaba mediante engaños y ofrecimientos económicos. De igual manera, adelantaba labores de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública, con el propósito de planear posibles acciones terroristas”.
En medio de la operación militar, los uniformados lograron incautar “dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 mm, un teléfono celular y más de 20 millones de pesos”.
“Alias Flaco también realizaba seguimiento a empresarios y multinacionales en la región, con fines de extorsión y secuestro, y facilitaba la articulación logística y financiera entre estructuras criminales en los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle del Cauca. Igualmente, coordinaba el traslado de integrantes y el envío de material de guerra y recursos económicos con los principales cabecillas de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño hacia el departamento de Antioquia”, añadió el Ejército.
El capturado quedó en poder de las autoridades judiciales para su respectiva judicialización.