El Ejército confirmó la destrucción de un laboratorio de producción de cocaína del ELN en el departamento del Cesar. Según la autoridad militar, lograba producir una tonelada de la sustancia ilegal por semana.

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“Tropas de la Décima Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, ubicaron e inhabilitaron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda San Pablo, municipio de La Gloria, departamento del Cesar”, indicó el Ejército.

Laboratorio de cocaína del ELN en selvas del Cesar. Foto: Ejército

“En el lugar fueron halladas dos estructuras donde se almacenaban cerca de 3.000 kg de clorhidrato de cocaína, así como 5.371 galones de cocaína en suspensión; también fueron hallados 9.322 galones de insumos líquidos y 1.550 kg de insumos sólidos, evidenciando la capacidad para producir cerca de una tonelada semanal de este alcaloide”, agregó la autoridad militar.

Laboratorio de cocaína del ELN en el Cesar. Foto: Ejército

De acuerdo con el Ejército, con este golpe se afectan las finanzas del ELN en más de 20.000 millones de pesos. “Con este resultado operacional se logra una afectación estimada superior a los 23.100 millones de pesos, impactando de manera directa las economías ilícitas de esta estructura criminal y debilitando uno de los principales eslabones de su cadena de narcotráfico”, señaló el Ejército.

De otra parte, la Policía reportó también un golpe contra el ELN en el Cesar, pero en esta ocasión con combustible de contrabando. “Logramos la recuperación de 72 mil galones de combustible tipo diésel ACPM, gasolina y nafta, avaluados en más de mil millones de pesos. De igual forma, se realizó la materialización de siete capturas en flagrancia por el delito de receptación de hidrocarburos, la incautación de 345 tanques de almacenamiento, catorce motobombas y un vehículo tipo cisterna”, indicó la Policía.

Panelas de cocaína del ELN en el Cesar. Foto: Ejército.

Añadió la autoridad: “El combustible era transportado en diferentes tipos de vehículo para su comercialización en mercados ilegales, así como utilizado como insumo para el procesamiento de alcaloides y actividades de minería ilegal”.