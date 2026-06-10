Iván Cepeda no cerró la puerta a reanudar conversaciones con el ELN y otros grupos armados ilegales

Iván Cepeda se refirió al rol que tendría con los grupos armados ilegales si llega a la Presidencia. En entrevista con 6 AM W, no cerró la puerta a retomar las conversaciones con los grupos armados ilegales.

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“Si el ELN responde a unas condiciones claras que se planteen, se podría buscar terminar lo que han sido 30 años de diálogo de distintos gobiernos con el ELN”, afirmó el candidato del Pacto Histórico sobre esa conversación de la que reconoció que ha participado activamente.

“El Gobierno actual mantiene un proceso con el ELN. Está suspendido por la incursión sangrienta que hizo en el Catatumbo. Habrá que examinar la situación”, agregó Cepeda sobre ese grupo.

El candidato reconoció su participación en esos diálogos en medio de la llamada paz total del Gobierno nacional, de la que reconoció hubo errores y aciertos. “Efectivamente, yo participé de manera activa en idear la política de paz total, no en su ejecución, salvo en uno de sus aspectos, que fue el diálogo con el ELN”, dijo el candidato, que reconoció que ha estado en conversaciones con esa guerrilla por más de 15 años.

Cepeda se distanció de Petro sobre la diferencia que recientemente hizo el mandatario sobre los grupos armados ilegales y las guerrillas, sobre quienes dijo que habrían perdido el carácter político y se trataría de bandas criminales. Cepeda aclaró que adelantaría una “ley de sometimiento” distinta a los diálogos de paz para diferenciar a esos grupos que considera que tienen un carácter político de las bandas criminales.

Cepeda aclaró que una de las condiciones que pondría para negociar con cualquiera de esos grupos es que no cometan actos violentos contra la población.

“Grupos armados que atenten contra lideresas y líderes sociales o que ataquen a la población utilizando cierto tipo de acciones cruentas como las que vimos hace unas semanas en el Cauca, dinamitar una carretera, con grupos que toman esas acciones no puede haber diálogo”, afirmó Cepeda.

Iván Cepeda se refirió a la posición que tendría con los grupos armados. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Por eso, aclaró que si llega a la Presidencia, deberá revisar cada caso concretamente para saber qué decisión tomar. “Son determinaciones que hay que tomar haciendo análisis concretos”, mencionó.

Sobre el caso puntual de alias Calarcá, líder de una de las disidencias de las Farc, dijo que revisará ese proceso para saber si continúa dialogando. “Lo que haré es examinar ese proceso, no lo adelanto desde ya”, afirmó.

Igualmente, sobre las decisiones que tomaría en seguridad, dijo que las daría a conocer si llega a la Casa de Nariño y no se quiso adelantar. “En su momento se tomarán esas decisiones en los consejos nacionales de seguridad. No he dicho ni sí ni no”, dijo.

Cepeda también se refirió al acuerdo de paz firmado con las Farc en La Habana en 2016, habló de una “reducción fundamental a la implementación del acuerdo” y destacó que se trata de un “compromiso de Estado”.