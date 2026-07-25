El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, se refirió al escándalo de Juliana Guerrero: “Aterrador y cochino”

Todo un revuelo ha causado la más reciente portada de la revista SEMANA que revela una presunta red de corrupción de Juliana y Verónica Guerrero para ofrecer contratos a empresarios en distintas entidades del Gobierno nacional.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, se refirió a estos hechos. “Los últimos escándalos de Juliana Guerrero son aterradores y cochinos. Una presunta red de contratación de una joven, que no solo enfrenta procesos por falsificar títulos sino por corrupción”, criticó.

Según recordó el senador de Salvación Nacional, Juliana Guerrero y su hermana Verónica, habrían conformado una presunta red para ofrecer contratos públicos a cambio de millonarias sumas de dinero.

“Aquí hay chats, audios, testimonios, testigos y consignaciones bancarias que respaldarían las denuncias. Incluso, empresarios afirman haber entregado más de 600 millones de pesos sin recibir los contratos prometidos”, criticó Rodríguez.

El senador dijo que lo más grave de este escándalo es que habría tenido incidencia en varias entidades del Estado, a pesar de no haber ocupado cargos públicos mientras se desarrollaban esos hechos.

“Los colombianos merecemos saber la verdad. Ahora le corresponde a las autoridades, a la Fiscalía y a los organismos de control esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, porque en Colombia nadie, ni las amigas especiales de Gustavo Petro pueden pasar por encima de la ley. Gracias a Dios este nefasto gobierno termina y empieza la era del Tigre”, dijo el senador.

Juliana y Verónica Guerrero habrían creado este entramado. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Según reveló SEMANA en su más reciente edición, las hermanas Guerrero habrían creado una estructura para hacer millonarios cobros a empresarios con la promesa de poder acceder a contratos en el Ministerio de Vivienda y del Interior. Sobre esto hay chats, audios y testimonios que las comprometen.

Tres personas que participaron en el entramado contactaron a SEMANA para develar este escándalo de corrupción, donde había tarifas por cada gestión para obtener contratos. De hecho, la primera cita con las hermanas valía un millón de pesos.

Juliana era la encargada de las gestiones ante el Gobierno para favorecerlos con dichas contrataciones, a cambio de 200 millones de pesos y el pago del 10 por ciento del valor de cada proyecto adjudicado. A su vez, los empresarios tendrían comunicación exclusiva con su hermana Verónica para conocer el estado de los procesos.

La plata la recibía David Trespalacios, un joven de Barranquilla cercano a la familia de las mujeres, que, en ese instante, buscaba desesperadamente un título universitario falso para una de las hermanas Guerrero, y uno de los posibles contratistas le ofreció uno en administración por 25 millones de pesos, según un chat de WhatsApp en poder de SEMANA.