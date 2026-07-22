Estas son la fecha y la hora para la audiencia de acusación contra Juliana Guerrero por títulos falsos

SEMANA conoció en exclusiva el acta en la que se fijó la fecha de la audiencia para presentar el escrito de acusación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la joven que en 2024 estuvo muy cerca de ser viceministra en el Ministerio de la Igualdad.

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En el documento se establece que la joven oriunda de San Onofre, Cesar, deberá presentarse el próximo miércoles 5 de agosto, a las 4:00 p. m., en compañía de su abogado ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá para escuchar la acusación de la Fiscalía 42 Seccional Bogotá.

En dicha audiencia también deberá presentarse el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue destituido en noviembre pasado por avalar dichos títulos fraudulentos.

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En el escrito de acusación, revelado por SEMANA el pasado 11 de julio, la Fiscalía General sostiene que la joven modificó en al menos dos oportunidades la hoja de vida que subió al Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de “cumplir” los requisitos para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes.

“Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos y las respectivas actas de grado falsas, como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública, ingresó la información en el sistema SIGEP II (…) para así obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”, expresó el ente investigador.

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El delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos espurios en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)”, añade la acusación que será presentada ante un juez de conocimiento.

En la investigación se señaló que Guerrero sabía que era una actividad ilícita, pero aun así lo defendió públicamente, cuando ya era casi un hecho que sería designada viceministra de las Juventudes.

“Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando, tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos; aun así, decidió anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, resalta el ente investigador.

Por su parte, sobre el exsecretario de la Fundación San José se advierte que fue una pieza clave en el engranaje para la entrega del título falso a la joven.

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Por esta razón, será acusado del delito de falsedad en documento público, pues, según la Fiscalía, aprobó y firmó las resoluciones para convertir a Juliana Guerrero en profesional.

“Hizo constar que Guerrero cumplió la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora y tecnóloga en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad. (…) consignó hechos falsos en documentos auténticos”, advierte la Fiscalía General.