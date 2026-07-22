Un duro golpe contra el narcotráfico propinó en las últimas horas la Policía de Carreteras al decomisar 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína que se encontraban ocultas en cilindros de gas.

Cocaína camuflada en cilindros de gas. Foto: Policía

Sobre el mencionado operativo, dijo la Policía que “el estupefaciente, avaluado en más de 13.900 millones de pesos, era transportado oculto en cilindros de gas natural comprimido”.

Así mismo indicó la Policía que “en el marco de las actividades de registro y control adelantadas, uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte lograron la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de aproximadamente 2.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, en la vía Mediacanoa–La Virginia, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca”.

Policía en operativo contra el narcotráfico. Foto: Policía

De igual manera, la Policía indicó que el vehículo cubría la ruta Yumbo–Cartagena.

“Al realizar la inspección, fueron hallados 2.500 paquetes rectangulares envueltos en papel vinipel, ocultos en cilindros de gas natural comprimido, que por sus características físicas se asemejan al clorhidrato de cocaína”, señaló la Policía de Carreteras.

“Además, fue incautado el vehículo utilizado para el transporte y un teléfono celular. La sustancia se encuentra pendiente del resultado de la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH)”, añadió la Policía.

“Con esta incautación evitamos que 2,5 toneladas de cocaína lleguen a los mercados ilegales y afectamos directamente las rentas criminales de las organizaciones dedicadas a este delito”, indicó el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Añadió el oficial que “continuaremos fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del país para garantizar la seguridad de todos los colombianos”.

La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos incautados, para adelantar las respectivas actuaciones judiciales.