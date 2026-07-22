Ejército elevó al grado de secreto el caso del presunto traficante de cocaína liberado por orden del general Federico Mejía

La Tercera División del Ejército informó a SEMANA que la información sobre la operación donde el general Federico Mejía ordenó la liberación de un presunto traficante de cocaína en el Cauca, goza del grado de restringida y secreta.

“La documentación está clasificada, una con grado de restringida y otra con grado de secreta”, señaló el Ejército. Así mismo señala la institución militar que para conocer su contenido debe haber una orden judicial.

El escándalo

Uno de los varios hechos polémicos que giran en torno al general Mejía tiene que ver con un documento firmado por él en el 2024, en donde le admite al entonces comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, que ordenó liberar a un presunto traficante de cocaína en el Cauca.

Documento donde el Ejército indica que la información sobre el caso del general Federico Mejía y el presunto traficante de cocaína es secreta. Foto: Ejército

Para el mencionado operativo, el Ejército usó dos helicópteros de la institución. A luces de expertos en derecho penal, como el abogado Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, el general Mejía habría incurrido en una lista larga de delitos al haber usurpado, al parecer, las funciones de la Fiscalía.

En respuesta a un derecho de petición de SEMANA, el Ejército indicó que la información sobre el mencionado procedimiento era secreto.

SEMANA reveló el video, en donde los militares, en un acto indignante para ellos, tuvieron que regresar a la libertad a una persona que al parecer estaba infringiendo la ley al transportar cerca de 4.5 kilogramos de cocaína.

Las tropas se encontraban en el Cauca en operaciones contra el narcotráfico, y lo paradójico del asunto es que sus superiores les habían dado la orden de capturar a traficantes de cocaína, pero el general Mejía ordenó liberar a uno de ellos.

El General (r) Jhon Jairo Rojas, acusó al general Federico Mejía de participar, al parecer, en un montaje para sacarlo del Ejército. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En su defensa, Mejía dijo que lo hizo para evitar una asonada de campesinos contra las tropas. Es de anotar que el general Mejía tiene varias indagaciones en su contra por graves delitos, como ser presunto partícipe de concierto para delinquir.

El general Federico Mejía firmó un documento en el que admitió que el Comando Específico del Cauca, que él lideraba, sí ordenó liberar a un presunto traficante de cocaína. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Otro de los escándalos que tocan a Mejía es la grave denuncia pública que hizo recientemente el general (r) Jhon Rojas, quien acusó a Mejía de haber participado, al parecer, en el montaje por el cual fue sacado de la institución.